Han mener seilingen har like intense arbeidsoppgaver som dansingen, så nå skal han ikke roe ned, men jobbe videre.

– Det er veldig trist å ryke ut nå, jeg skulle jo vinne hele «Skal vi danse», sier Alex Rosen etter sending.

Selv føler han at hans tango i dag var kanskje den fineste dansen i programmets historie. Etter danseduellen mot Markus Bailey skal han nå bruke tiden fremover på å bearbeide sorgen over å ikke lenger få lære ballroomdansene av Alexandra Kakurina.

– Det blir et vakum å ikke skulle på trening i morgen. Så nå skal jeg ordne en skikkelig halloween-fest før jeg begynner å avreagere, forteller han og legger til:

– Nå skal jeg til psykolog for å bygge meg selv opp igjen så jeg kan komme tilbake til det sivile livet, forteller han.

I tillegg skal han bruke tid på havet i en seilbåt.

– Der er det like intense arbeidsoppgaver som når du skal lære å danse. Jeg vil ikke roe meg, men jobbe videre.

Ser for seg å ha et stort overskudd

Han ser for seg at han vil ha et stort overskudd i tiden fremover når den intense dansetreningen ikke lenger vil ta opp tiden hans. Enn så lenge vet han ikke hva han kommer til å savne minst, men han tror familien er glad for at han nå vil være mer hjemme.

– Men de har vært med på reisen, og fått møte Markus Bailey og Petter «katastrofe» og sine store helter, forteller Rosén.

VANT DUELLEN: Markus Bailey sammen med sin dansepartner Mai Mentzoni og Marianne Sandaker Foto: Thomas Reisæter , TV 2

Forrige uke ga Petter «katastrofe» Kristiansen sin stemme etter danseduellen til sin konkurrent, Stine Brun Kjeldaas. Han mente at de som gikk inn i kvartfinalen er i en helt annen liga enn han var.

Før han har Roger Ruud, Eli Kari Gjengedal, Glenn Jensen, Camilla Pihl, Kristin Størmer Steira og Jenny Jenssen lagt danseskoene på hylla.

I kveld danset parene

Eilev Bjerkerud og Nadya Khamitskaya (og Ewa Trela) – Trio

Jim Carrey / Cuban Pete - (inspirert fra filmen «The Mask»)

Raylee og Alexander Svanberg (og Glenn Jørgen Sandaker) – Trio

Miss Li / Good Morning (inspirert fra Singin in the Rain )

Markus Bailey og Mai Mentzoni (og Marianne Sandake) -Trio

MC Hammer / U can’t touch this (den ikoniske MC-hammer-dansen)

Alex Rosén og Alexandra Kakurina (og Anette Stokke) - Trio

Johan Åhlen / Por Una Cabeza (inspirert fra filmen a scent of a woman)

Stine Brun Kjeldaas og Benjamin Jayakoddy (og Ivo Havranek) - Trio

Pink / Try (inspirert av musikkevideoen)