«Skal vi danse»-Tor selger drømmevillaen

I 33 år har tidligere dommer i «Skal vi danse», Tor Fløysvik (67), bodd i drømmehuset på Slemdal. Nå har det blitt for stort, og Tor og kona har lagt villaen ut for salg.

Prisantydning på villaen - som har et bruksareal på hele 376 kvadratmeter - er på 12, 8 millioner kroner.

Overfor VG medgir Tor Fløysvik at det er vemodig å måtte selge huset som han og kona Mette har hatt i over tre tiår, men at flytting tvinger seg frem.

Les også: Droppet finalefesten - bor på sykehuset hos datteren

– Etter 33 fantastiske år selger vi nå vårt kjære hjem på Smestad. Våre to døtre er i gang med studier langt fra heimen, og det er dags for finne en ny drømmebolig av et mindre format, sier Fløysvik til VG.

Det er foreløpig uklart hvor ekteparet Fløysvik kommer til å flytte, men skal vi tro den tidligere «Skal vi danse»-dommerens egne kommentarer på sin Facebook-side, har det blant annet vært vurdert å kjøpe et småbruk.

Dette snakket han om i et VG-intervju så sent som i fjor, der han for øvrig også lettet på sløret om hvordan han motarbeider Bechterews sykdom som han har hatt i over 30 år.

– Jeg gleder meg til å følge opp jentene mine, som er godt i gang med utdannelsen sin, og så snakker kona om å kjøpe et småbruk. Aller helst midt imellom de to andre stedene vi har på Norefjell og i Stavern. Det kan bli spennende, sa Fløysvik til VG.

Les: Tor Fløysvik ble slått ned av syklist

Det viktigste er imidlertid å redusere arealet.

«33 fantastiske år på Smestad, men nå må de «gamle» se og finne seg noe mindre, skriver Fløysvik på Facebook.

I «Skal vi danse», der han var dommer i de ni første sesongene, ble Tor Fløysvik kjent for sine strenge karakteristikker av deltakerne og gikk ikke av veien for litt kritisk ordkløveri med både med-dommere og deltakere.