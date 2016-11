Siri Avlesen Østli overtar etter Cathrine Fossum på «God morgen, Norge»

Det avslørte programlederne på direkten i dag.

– Den nye programlederen fra januar i «God morgen, Norge» er Siri Avlesen-Østli, annonserte programleder Peter Moi Bubresko på direkten fredag morgen.

Ved sin side hadde han Cathrine Fossum, som tidligere i år annonserte at hun slutter i TV 2 - til tross for at hun ble nektet sluttpakke.

– Det føles litt rart. Jeg elsker jo sporten. Men samtidig er dette muligheten for noe nytt. En ny utfordring, det må jeg jo takke ja til, sier hun på kanalen.

Redaksjonsleder i «God morgen Norge», Sissel Randsborg, er veldig glad for at Avlesen-Østli har takket ja til denne jobben.

ARVTAGER OG PROGRAMLEDER: Siri Avlesen-Østli og Cathrine Fossum. Foto: Håvard Solem, TV2

– Siri er en svært god arvtager etter Cathrine Fossum. Først og fremst har hun en viktig aktualitetsbakgrunn fra TV 2 Sporten og hun har nyhetserfaring fra Alltid Nyheter og VGTV. Hun viste også frem sine programlederkvaliteter i «God sommer Norge» sommeren 2016, sier Randsborg via pressekontakt Håvard Solem i TV 2, og understreker:

– Det blir trist å ta avskjed med Cathrine Fossum, men jeg gleder meg til å følge Siri inn i «God morgen Norge»-universet. Jeg er helt sikker på at dette er et veldig godt valg.

Avlesen-Østli begynte i TV 2 i 2012, etter å ha jobbet i VGTV. Hun har jobbet med både sommer- og vinter-OL for kanalen.

