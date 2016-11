Single «Farmen»-Oddvar (33): Det kunne bodd ei dame her!

SKJERNØY (VG) Den sindige sørlendingen Oddvar Jenssen har sjarmert seerne i «Farmen». Men hjemme på den idylliske sørlandsøya koser han seg i et kjempehus alene med katten Marius.

– Jau, det kunne bodd ei dame her. Jeg utelukker ikke de. Det er plass til flere her, humrer Oddvar Jenssen, som slo ut Lasse Bergseter i tvekamp søndag.

VG treffer ham hjemme på sitt kjære Skjernøy hvor han har bodd hele livet.

33-åringen bor et steinkast fra barndomshjemmet sitt, i et stort, toetasjes hus fra 1901, et hus som kunne ha gått som «Farmen»-gård. Her bor mekanikeren alene med katten Marius, som han skjemmer bort med hjemmelagde fiskekaker av selvfanget fisk. Han viser oss spisestuen, som han bruker som røykerom når vennene er på besøk, noe de er ofte. Faktisk har Nilssen måttet få inn en sofa til, for når «Farmen» vises på TV, er stua stappfull.

Men alene har han bodd siden han kjøpte huset for åtte år siden. Og ikke har han hatt fast følge før heller.

– Nei, jeg har ikke det. Her har jeg alltid bodd alene. Det neste på oppussingslista nå er nytt kjøkken. Den andre stua står mer som et lager nå.

Selv om han ikke har noe fast følge har det blitt mye oppmerksomhet fra det annet kjønn etter innsatsen i «Farmen». Oddvar Jenssen har imponert med kunnskapene sine, og han fremstår som en omgjengelig type som ikke havner i konflikt med noen.

OMBYGD REKETRÅLER: Oddvar Jenssen tilbringer mye tid i skøyta «Apollo», en gammel reketråler han har bygd om til fritidsbåt. Foto: Erlend Daae , VG

Han sier han er glad i en fest, men foretrekker hjemmefester. Oddvar er ingen byløve, sier han.

– Man kan treffe folk på bygdefester også. Man sitter hjemme i stua og har det gøy, og så får folk helt panikk når klokken blir 23 og må til byen. Jeg skjønner ikke hva de må til byen for.

– Er det kommet frierbrev etter «Farmen»?

– Ikke så mye i postkassen, men på Facebook har det vært en del pågang. Noen svarer jeg og noen ikke, det er ikke så greit å vite hvem man skal svare eller ikke. Akkurat hva det vil bringe og med hvem kan jeg ikke helt se nå, sier han og ler.

– Jeg vet ikke hvordan man skal takle en hel masse folk som skriver til en som man ikke aner hvem er. Det er vel et luksusproblem!

– Hva er det de skriver?

– Veldig mange skriver «lykke til» og at jeg har gjort en god figur. Noen skriver vel fordi de ønsker mer kontakt. De begynner med lykkønskninger og håper det blir mer ut av det.

– Du har ikke bedt noen ned hit ennå?

– Ikke ennå, men det kan vel skje!

Nilssen er trofast mot Skjernøy og sier han alltid har vært en bygdegutt. Da VG ankommer er han ute i arbeidsklær og skrur ute i hagen. Og han er ikke vond å be da vi vil ha han til å vise oss båten sin: En gammel fiskeskøyte, en reketråler han har bygd om til fritidsbåt. Med den har han og kompisene kjørt helt til Danmark. Han har alt han trenger på Skjernøy.

SKJEMMER BORT KATTEN: Skogskatten Marius får hjemmelagde fiskekaker som matfar Oddvar Jenssen serverer i det store huset på Skjernøy. Foto: Erlend Daae , VG

– Jeg har aldri søkt mot byen, det trekker ikke meg. Jeg er på matbutikken, kjøper maten jeg skal ha og går rett ut igjen og kjører hjem.

– Hva skyldes det tror du?

– Jeg vet ikke helt. Det har med interesser og væremåte å gjøre. Jeg har ingen trang til å være i byen, jeg trives bedre på bygda, det er mer plass rundt oss her. Hadde jeg bodd i en leilighet i en blokk du tar heisen opp til hadde jeg blitt tullete og umulig å ha med å gjøre. Hva skulle jeg gjort når jeg kommer hjem fra jobb? Gå på trening eller sitte foran TV-en? Her gjør jeg alltid noe etter jobb, alltid noe som skal gjøres, alltid noe på gang eller en nabo som trenger hjelp.

På «Farmen» har han unngått de store konfliktene, og han kommer like godt overens med byjentene som med de eldre som har vokst opp på landet. Og den han fikk aller best kontakt med var den tidligere Topp-journalisten Stine Hartmann (30), som presenterte seg selv som en «kaffe latte»-jente da hun ble med i «Farmen».

Oddvar innrømmer imidlertid at han har bitt i seg en del på «Farmen» enn han ville gjort hjemme.

– Hvis det er folk man ikke kommer overens med hjemme, så går det bare ikke. På «Farmen» er det såpass tett, og du kan risikere å bo sammen med dem i to måneder til, da er det ikke noe gøy med utrivelig stemning. Og krangler du med noen kan jo det være en billett inn i førstekjempehytta. Men, det skjedde naturlig, jeg måtte ikke ta meg sammen for å klare å være med alle sammen, sier han.

33-åringen jobber som servicemann og reiser rundt fra Ryfylke til Telemark for å skru. Der får han stadig påminnelser om at han har blitt et TV-fjes. Han synes det er uvant med all oppmerksomheten, men det er lite som tyder på at han kommer til å bli høy på pæra med det første.

– Jeg skal være den jeg har vært. Folk rundt meg må jo kunne kjenne meg igjen.