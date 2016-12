Skuespilleren hadde et ubehagelig møte i en heis. På Instagram forklarer hun hvordan kreftbehandlingen faktisk foregår.

Shannen Doherty, kjent fra blant annet «Beverly Hills 91210», fikk brystkreft i fjor. Hun har valgt å være åpen om behandlingen og hvordan den foregår på sosiale medier.

For tiden får hun strålebehandling og på fredag la hun ut et bilde på Instagram hvor hun skriver om et møte med en fremmed mann en heis. Da mannen spurte hvordan hun hadde det, svarte hun:

«Jeg er under strålebehandling for tiden, så jeg er veldig sliten.»

Doherty til alle som lider: – Vær modige

Videre skriver hun om en tilfeldig jente som også var i heisen med dem da:

«Hun bykset lengst mulig unna meg. De neste tre etasjene så hun livredd ut. Bare så du er klar over det: 1. Det er ikke smittsomt. 2. Strålingen vil ikke lekke ut av meg og inn i deg. Håper det hjelper.»

Cellegiften: – Det er helt forferdelig



Tidligere i går la skuespilleren ut et nytt bilde på Instagram hvor hun presiserer at uvitenhet ikke er det samme som at personen er dum eller uhøflig. Hun skriver videre at hun innså at ikke alle har den samme kunnskapen om behandlingen.

«Jeg håper at om man var radioaktiv så ville man ikke fått lov til å være i nærheten av barn eller klemme sine kjære, slik jeg gjorde», skriver hun.

Skuespilleren forklarer så at hun får en type utvendig stråling som kun påvirker cellene i det tidsrommet hun får behandlingen. Dermed vil en person som har fått den typen stråling ikke smitte, eller overføre den strålingen til andre mennesker, avslutter hun.

Husker du? Kom cellegiften i forkjøpet – klippet av seg alt håret

Begge bildene har skuespilleren tagget med emneknaggen #cancertruths fra #cancerslayer, som betyr sannheter om kreft fra den som banker kreften.

Ifølge Kreftforeningen så gjør strålebehandlingen at kreftcellene dør eller slutter å dele seg. Målet med strålingen er å ramme kreftcellene uten å skade friskt vev. I Norge tilbys tre forskjellige former for stråling.