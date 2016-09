Seersuksess for «Nobel»

NRKs storsatsing samlet mange foran skjermen. Men regissør Per Olav Sørensen topper ikke sin forrige suksess, «Kampen om tungtvannet».

Serien, med Aksel Hennie i hovedrollen som løytnant Erling Riiser, hadde premiere i går kveld. På forhånd hadde anmeldelse kommet, som viste femmere på terningen over det hele. VG ga også tommel opp og kalte serien «Modig og ambisiøs».

Seertallene for serien er solide, 751.000 fulgte serien fra TV-skjermen, noe som plasserer den på tredjeplass på NRKs egen toppliste for uke 38. På topp ligger, nærmest som vanlig, «Nytt på nytt» med 966.000 seere, etterfulgt av Skavlan på 880.00.

Senkveld sliter



Hos konkurrenten TV2 er situasjonen noe annerledes – der sliter de med å holde på seerne. ~Spesielt går dette utover Thomas Numme og Harald Rønnebergs fredagsbjelke «Senkveld».

Fredagens 337.000 seere er 103.000 seere mindre enn forrige uke og 202.000 færre seere enn premieren i august, skriver Kampanje.

Bransjenettstedet stiller nå spørsmålstegn ved om «Senkveld» – som i sin storhetstid hadde 800.000 seere – som konsept har sett sine beste dager.

MISTER SEERE: Senkveld har mistet seere for hvert program denne sesongen. Foto: Øyvind Nordahl Næss, VG

– Dette er ikke noen hyggelig utvikling for «Senkveld». Det har mistet seere for hvert program denne sesongen. Det er nok en målsetting for TV 2 at de skal ha over en halv million seere på sitt flaggskip fredag kveld, sier tv-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået Mediacom til Kampanje og antyder at programmet har kommet «over middagshøyden».

Overfor Kampanje legger ikke TV2 skjul på at de er misfornøyde med de lave tallene for «Senkveld».

Fornøyd med Nobel-tall



Regissør av NRKs «Nobel», Per-Olav Sørensen, sto også bak «Kampen om tungtvannet», som var en kjempesuksess. Første episode av den serien ble sett av drøyt 1.1 millioner seere fra TV-en, så det er et stykke opp for «Nobel».

Medieanalytiker Håkon Lund Sørensen er godt fornøyd med tallene etter at høsten har startet lavere enn i fjor.

– Det er en markedsandel på 44 prosent, nesten halvparten av TV-seerne tilgjengelig. Det hjelper jo alltid med «buzz» og gode anmeldelser også, sier han.

Tøff sammenligning



Han mener dog sammenligningen med «Kampen om tungtvannet» er litt i tøffeste laget.

– «Kampen om tungtvannet» ble sendt i den delen av TV-året med mest seere tilgjengelig, i januar. Den kommersielle konkurransen er helt annerledes.

Nettseingen har også startet bra for «Nobel». 40.000 har sett de to episodene tilgjengelig.

– Det er mer forskjøvet seing, og den tendensen er ytterligere forsterket siden «Kampen om tungtvannet».