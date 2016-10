De flyktet til Norge fra et krigsherjet Syria for ett år siden. I dag samlet Jin (6) og Rosell (8) inn penger til TV-aksjonen – med ønske om at flere skal få hjelp.

– Når man selv har det bra, er det fint å kunne hjelpe andre, forteller de to til VG.

Sammen med Ragnhild Slettner, hennes datter Sara (13) og venninnen Elsa (13) gikk de med bøsse for TV-aksjonen, der inntekten i år går til Røde Kors, søndag.

Jin og Rosell har blitt en del av Slettners familie etter at de møttes på Teisen akuttmottak, der Slettner hadde kunstgruppe en gang i uken.

Fikk du med deg? Ukjent pantemillionær gikk fra gevinsten

Båten var skummel

Da de syriske jentenes familie fikk oppholdstillatelse, hjalp Slettner dem å finne bosted på St. Hanshaugen i Oslo, og nå er de nesten naboer og ser hverandre mye.

– Hva husker du fra turen hit, spør Slettner Rosell. Hun har fortalt historien før, men i dag er hun beskjeden.

– Husker du da dere tok båten?

– Ja, den var skummel. Og vannet var så salt, jeg drakk litt av det. Æsj, forteller Rosell og stikker ut tungen.

– Var det mange i båten, spør Slettner.

– Ja, jeg husker ikke akkurat hvor mange, men det var mange.

Båten tok dem til Hellas, før de å reiste gjennom Europa med bil, buss, tog og til fots.

2014: Samlet inn rekordbeløp til TV-aksjonen

BØSSEANSVARLIG: Jin (6) syns det er fint å hjelpe andre Foto: Mattis/vg Sandblad , VG

Ikke fått noen nei så langt

Både åtteåringen og seksåringen snakker klokkerent norsk. Kledd i dress og lue har yngstemann fått ansvaret for bøssa. Hun hopper slik at pengene klirrer, så løper hun litt etter søsteren i en bakgård i Oslo. Til nå har de ikke fått nei fra noen av dem de har ringt på hos.

Fikk du med deg? Disse tingene er på topp før auksjonen ordentlig har startet

– Vi har snakket mye om det at det er fint å hjelpe andre, forteller Slettner.

– Særlig når det er til barn i krig. Jin og Rosell har opplevd litt dumme ting, men nå er de i en situasjon hvor de er litt heldige. For dere har det bra i Norge, spør hun jentene.

– Ja, sier de i kor.

Kveldens TV-aksjon går til Røde Kors og mennesker i konfliktområder. Jentene forteller at de skal samle inn penger til Syria.

– Fordi de ikke har penger til mat og medisiner, forklarer de to.