Blac Chyna om nakenbildene: – Jeg ble knust

Nå har Rob Kardashian (30) fått besøksforbud.

Det har vært mye rabalder etter at Robert Kardashian publiserte nakenbilder av ekskjæresten Blac Chyna, sammen med en flom av anklagende og injurierende tekster.

Etter at bildene ble publisert har også Blac Chyna engasjert en advokat og stevnet Rob Kardashian med krav om besøksforbud.

Der ble Rob Kardashian ilagt et besøksforbud som gjelder frem til 30. august. Kardashian får heller ikke publisere noe innhold som omhandler ekskjæresten, skriver magasinet People.

Rob Kardashians advokater, Robert Shapiro og Samantha Klein, sa at det viktigste nå er parets datter Dream. Kardashian og Chyna deler foreldreretten til den åtte måneder gamle babyen.

Før han gikk inn i retten fortalte Shapiro, som tidligere jobbet med Kardashians avdøde advokat-far, at hans klient Robert Kardashian angrer på at han publiserte nakenbildene.



– Jeg personlig, på herr Kardashians vegne, har unnskyldt og beklaget det som har skjedd de siste dagene. Nå vil vi se fremover og gjøre kun én ting, nemlig å tenke på hva som er barnets beste, sa Shapiro utenfor retten ifølge CNN.

HARDT UT: Blac Chyna og Rob Kardashian sparer ikke på kruttet da de omtaler hverandre.

I et nytt intervju som ble publisert samme dag som partene møttes i retten forteller Chyna at hun ble knust over at nakenbildene ble lekket.



– Jeg ble knust. Hvordan kan noen publisere disse bildene av meg? Han var en person jeg stolte på. Jeg følte meg sviktet, sier hun til Good Morning America.

Det tidligere realityparet som har den åtte måneder gamle datteren Dream sammen er kjent for å ha et turbulent forhold. Paret har tidligere vært forlovet, men gjorde det slutt tidligere i år.

Til tross for at nakenbildene ble slettet, har de spredd seg som ild i tørt gress på sosiale medier. Etter at Karadasian ble blokkert på Instagram, fortsatte han å komme med anklagene på Twitter.

I TV-intervjuet med Good Morning America forteller Black Chyna at hun «allerede hadde et navn før hun ble sammen med en Kardashian» og at hun har vanskeligheter med å forstå hvorfor ekskjæresten publiserte bildene.



– Om du ikke kan respektere meg, må du respektere loven, sier hun.