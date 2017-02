Ricki Lake sørger over tapet av eksmannen: – Endelig har han fått fred

Talkshow-stjernen og skuespilleren Ricki Lake (48) sørger over tapet av eksmannen Christian Evans som nylig døde.

På Instagram skriver Lake som mange vil huske for hennes nærmest legendariske talk-show på 1990-tallet, blant annet dette:

– Det er med tungt hjerte jeg deler med dere at at min kjære sjelevenn Christian Evans er død. Verdens forsto ikke denne mannen, men jeg gjorde det. Han kjempet hele sitt liv med en bipolar lidelse - og min medfølelse går til dere andre som har mistet et familiemedlem eller venn som en følge av en mentalsykdom.

Det var ET som først omtalte denne saken

Husker du? Ricki Lake: - Jeg ble seksuelt misbrukt som barn

Lake fortalte People Magazine i 2011 at hun begynte å date smykkedesigneren Evans sommeren 2010. Den gangen mente hun at partneren var perfekt for henne:

– Jeg har aldri vært så lykkelig som jeg er nå, sa hun til magasinet, og fortalte at hun hadde truffet Evans gjennom sin bestevenn.

Paret giftet seg to år senere, men ble skilt etter to års ekteskap i 2014. I skilsmissepapirene kom det frem at paret har uenigheter som ikke lar seg løse, og at Lake var innstilt på å betale sin tidligere ektemann et underholdningsbidrag.

Les også: Ricki Lake skilles for andre gang

– Jeg har vokst som menneske av å ha blitt kjent med ham og ha tilbrakt seks og et halv år av livet mitt med ham, skriver Ricki Lake videre på Instagram.

– Han var en mann av kjærlighet - og det er en trøst for meg å vite at han endelig har funnet ro. Hvil i fred min kjære, avslutter hun sin siste hilsen til eksmannen.

Fikk du med deg? Ricki Lake fødte i badekaret

Ricki Lake startet talkshow-karrieren med «Ricki Lake Show» i 1993, og det populære programmet varte til 2004. Allerede i 1994 ble hun Emmy-nominert i kategorien «Beste talkshow-vert/vertinne», men det var Oprah Winfrey som tok med seg prisen hjem den gangen.

Samme året som hun giftet seg med Evans forsøkte hun seg på en comeback. Uten den store suksessen og programmet ble tatt av luften etter kort tid.