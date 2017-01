Vettskremt deltager trakk seg under «Dødens tjern»-innspilling

Avkappede kroppsdeler, døde dyr, blodige kjellere og psykisk press er blant ingrediensene i TVNorges nye realitysatsing.

«Dødens tjern», verdens første krim-reality, ble i tøffeste laget for Josva Dammann Kvilstad (29). Selv om han visste han gikk skumle dager i vente, tok nervene fullstendig overhånd allerede det første døgnet.

– Noen ganger fikk jeg frysninger på ryggen på en positiv måte. Andre ganger kjente jeg delvis på angsten, forteller Kvilstad til VG.

29-åringen jobber til daglig som ungdomsprest i Bærum. Han ble selv kontaktet av casting-ansvarlig og oppfordret til å komme på audition. Og som stor fan av gåter og mysterier, lot han seg friste. Men det ble altså en kort affære.

– Jeg prøvde å sove den første natten, men tanken på at jeg kom til å våkne og se en blodig person midt på gulvet som ikke skulle være der, red meg som en mare. Selv om jeg visste at det i så fall var en del av spillet, var ubehaget så sterkt at jeg maks fikk et par timers søvn.

UNGDOMSPREST: Josva Dammann Kvilstad. Foto: TVNorge

Kvilstad valgte på dag to å informere produksjonen de andre deltagerne om at han ikke ville være med videre. Da hadde han i forveien uttrykt redsel for å få et sammenbrudd i skogen.

Tirsdag går startskuddet for serien, som over ti kvelder på rad dykker ned i et gammelt drapsmysterium rundt forsvunne speidergutter. Likhetene er store med «Blair Witch Project»-filmene.

I hver episode ryker én ut. Til slutt står én vinner igjen med løsningen.

De som har gått fem på og trodd at det faktisk var en speidergruppe som forsvant rundt Åstjern på Brandbu i Hadeland i 1983, er ikke alene. TV-kanalen har i flere uker ladet opp i sosiale medier med drypp som er ment å skape forundring.

– Vi har ikke bekreftet at historien er sann, men vi har heller ikke sagt at den er usann. Hele poenget har vært å få folk til å bli nysgjerrige, innrømmer produsent Christin Wiig til VG om Warner Bros.' egenutviklede konsept.

Først for noen dager siden kom sannheten frem – nemlig at det er forfatter og tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst som har skrevet rammehistorien.

– Vi ville at det skulle være nifst og ekkelt, men hele tiden innenfor trygge rammer. Fantasien og fornemmelsene tok iblant overhånd, og vi måtte forsikre deltagerne underveis om at det ikke var noen som virkelig kom til å gjøre dem noe vondt, forteller Wiig.

MØRKT: Josva Dammann Kvilstad og Rebecca Lafjell fikk mer inn på walkie talkien enn de hadde regnet med. Foto: TVNorge

En død, blodig sau i skogen var noe av det første som møtte deltagerne på vei til speiderhytta.

– Bonden som eide sauen, avlivet den for oss. Den skulle slaktes uansett, forteller produsenten.

Nettopp denne sauen var med på å psyke ut Kvilstad tidlig.

– Vi kjente på den og skjønte at den var ekte. Det var skum og slim under – veldig ubehagelig. Produksjonen sparte ikke på noe. Og så dukket det opp som skulle være en avkappet fot ute i skogen, forteller han.

DELTAGERNE: Bak f.v.: Josva D. Kvilstad, Mats B. Kristiansen, Fredrik Akselsen, Paul-Arne Sæbø, Birgitte Røe og Carl Fredrik Hellwig. Foran f.v.: Diana Thorbjørnsen, Rebecca F. Lafjell, Anine Lind, Veronica Sinclair, Åsne H. Aamoth og Hans Einar Borgen. Foto: TVNorge

Kvilstad sier at hvis TV-seerne føler spenningen, kan de gange det med hundre for å prøve å sette seg inn i hvordan deltagerne hadde det.

– Jeg visste selvfølgelig at det ikke var ekte, men ble oppslukt av det universet de skapte. Det å se en skrekkfilm med VR-briller, er ingenting i sammenligning.

ALVORSTIMEN: Josva informerer de andre om at han trekker seg. Foto: , TVNorge

29-åringen er glad for at han grep muligheten til å være med da den bød seg, men samtidig glad for at han trakk seg da han gjorde.

– Kanskje var det andre ting i min psyke generelt som gjorde at presset ble for stort. På et annet tidspunkt i livet hadde dette kanskje ikke gått inn på meg på samme måte.

– Mange vil kanskje forvente at en prest skal takle påkjenninger bedre enn andre?

– Jeg er riktignok ikke ordinert ennå, selv om jeg jobber som prest. Men jeg synes det er fint å vise at prester også er vanlige mennesker som kan være sårbare noen ganger.

RANT OVER: Josvas nerver slo ut på dag to. Her kommer tårene før han varlser de andre om ståa. Foto: TVNorge

Kvilstad hadde en lang prat med produsentene da han valgte å gi seg og ble tilbudt psykologsamtale.

– Det er jeg glad for at jeg benyttet meg av. Jeg klandrer ikke TV-produksjonen. Opplegget var profesjonelt, men også veldig intenst det første døgnet. Jeg hadde nok sett for meg noe snillere.

Wiig forsikrer at de hele tiden var opptatt av at alle hadde det bra. På spørsmål om de likevel burde forberedt dem bedre, svarer hun at de var tydelige på at det var et mysterium som skulle løses.

PRODUSENT: Christin Wiig i Warner Bros. – her i «Blair Witch Project»-stil. Foto: PRIVAT

– Og vi sa det ville bli skummelt. Men som sagt – selv om fotografer og regissører var rundt dem hele tiden, måtte vi forsikre dem om at de var trygge. Folk er forskjellige. Noen er ekstra redde, mens andre passer på. Det er viktig at vi lytter og tar reaksjonene på alvor, sier hun og legger til at alle deltagerne var gjennom psykologisk evaluering før start.

– Hva er premien for den som står igjen til slutt?

– Det utloves en dusør på 50.000 kroner, sier Wiig.

– Hvilken aldersgrense foreslår du selv på serien?

– 12.

De ti dagene serien går på TV, kan seerne være med interaktivt og løse gåter underveis på Facebook og seriens hjemmeside.