Vendela om Petter: – Jeg tror vi kommer til å være forelsket for alltid

Vendela Kirsebom (50) og Petter Pilgaard (37) sparer ikke på komplimentene eller kyssene i ny TV2-promo.

I slutten av juni siden ble det kjent at Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard får sin egen TV-serie. Nå er en smakebit på to minutter sluppet, og det viser seg at de som vil følge serien har en klissete høst i vente.



I løpet av de to minuttene promoen varer rekker paret å kysse ni ganger og overøse hverandre med komplimenter og lovord.

– Jeg føler jeg er i Paradis hver dag jeg, når jeg er sammen med deg, sier Petter Pilgaard til sin Vendela.

– Jeg tror vi kommer til å være forelsket for alltid, jeg, sier Vendela senere i promoen.

Klippet kan du se øverst i saken!



– Søt som fy



VGTV-journalist og kjendsieskpert Morten Hegseth har tro på serien, men håper også at vi vil få se litt dramatikk.

KJENDISEKSPERT: VGTV-journalist Morten Hegseth mener Vendela og Petter er Norges svar på Kim Kardashian og Kanye West. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Promoen er søt som fy, om enn litt vel sukkersøt. Seriens suksess avhenger vel om dette ender i en sesong med adjektivbattle mellom Vendela og Petter om hvem som er søtest og finest, eller om den faktisk kommer tett på paret, sier Hegseth.

Forholdet mellom den tidligere supermodellen og «Paradise Hotel»-kongen har vært gjenstand for spekulasjoner og nysgjerrighet de siste månedene.



De to ble først kjent under innspillingen av TV2-programmet «Farmen Kjendis», og etter de var ferdig vist på TV. Det hele gikk så langt at de to måtte gå ut å forklare at forholdet ikke var et PR-stunt.



VGTV-profilen Hegseth mener programmet må være den første kjærestereality-serien i Norge som faktisk har momentum. Han viser til at serier som «Petter elsker Mari» og «Riise og Louise» har vært oppvarmingen, men dette er «the real deal».

– Alle vil enten de innrømmer det eller ikke vite mer om Petter og Vendela. Mange, inkludert meg selv, trodde jo sakene om at de var et par var fake kjendisnews, men så viser det seg at det stemmer! For et skup av TV 2, sier Hegseth.

Han mener også det er deilig å se at kjendis-Norge fremdeles kan overraske litt.



– Er de Norges Kim og Kanye? Demi og Ashton? Beauty and the beast? Tiden vil vise, sier Hegseth og legger til:

– Jeg gleder meg i alle fall til å se på Vendela i høst. Håper virkelig vi får vite hvordan døtrene hennes synes det er å få «Paradise»-Petter til stefar. Jeg vil også finne ut mer om mysteriet hvordan Petter kunne være så heldig å få den dama der.

