«Ungkaren»-stjerne i traktor-dødsulykke

Én mann døde etter et sammenstøt med Chris Soules’ lastebil. Nå hevder aktor at den tidligere «Ungkaren»-hovedpersonen kjøpte alkohol like før ulykken.

Det var forrige mandag kveld Chris Soules (35), kjent fra de amerikanske realityseriene «Bachelorette», «Bachelor» og «Skal vi danse», var involvert i en trafikkulykke som fikk dødelig utfall.

Fikk du med deg: Brudd mellom Lene Orvik og Jørgen Festervoll

Soules ble arrestert 01.16 natt til tirsdag og siktet for å ha stukket fra ulykkesstedet i Aurora i Iowa, der en pickup hadde kollidert med en traktor. Den 66-årige føreren av traktoren, Vietnam-veteranen Kenneth Mosher med to barn og tre barnebarn, døde av skadene.

ARRESTASJONSBILDE: Buchanan County Sheriff's Office har frigitt disse bildene av Chris Soules fra arrestasjonen forrige uke. Foto: Buchanan County Sheriff's Office , AP

Ifølge KWWL opplyste politiet at det ikke var noen vitner til ulykken, men forbipasserende skal ha stoppet for å hjelpe i etterkant. Soules åpne varebil skal ha kjørt inn i traktoren bakfra og forårsaket at både traktoren og føreren havnet i grøften. Det opplyser han selv i nødsamtalen som er løsgitt.

Les mer: Endelig kommer homo-ungkaren

Lydopptaket av samtalen til nødnummeret 911 viser at Soules ringte inn og fortalte om ulykken før han forlot stedet, han forsøkte også gjenopplivning etter instruksjoner fra nødnummerpersonalet. Han skal ha ventet til brann- og ambulansepersonell kom til stedet, men dro før politiet ankom. Bilen, som ifølge Washington Post er en 2008 Chevrolet Silverado, skal ha stått igjen, og det ble funnet alkohol på stedet.

Les også: «Harry Potter»-skuespiller hardt skadet i bilulykke

Ifølge Buchanan County Sheriff’s Office var realitystjernen i besittelse av alkoholholdige drikkevarer, men han ble ikke siktet for fyllekjøring.

Noen timer etter at han ble arrestert, bekreftet sheriffkontoret, ifølge Washington Posrt, at Soules var sluppet ut mot 10.000 dollar, rundt 86.000 kroner, i kausjon. Han hadde da motsatt seg arrestasjon i første omgang.

Forrige tirsdag engasjerte Soules et høyprofilert advokatfirma.

– Soules’ juridiske team jobber for å samle alle bevis og gjennomgå hendelsesforløpet i den tragiske kollisjonen (…) Hans advokater er overbeviste om at når alle bevis offentligjøres, vil de vise at Soules handlet ansvarlig og gjorde alt i sin makt for å hjelpe Mosher, sa advokatene i en uttalelse forrige uke.

KJENT POSITUR: Chris Soules og Jimmy Kimmel i en komisk scene i «Ungkaren» USA, sesong 19. Foto: Warner Brothers , IKKE VG-BILDE

De krevde denne uken at tiltalen som gjelder at han forlot ulykkesstedet blir erklært ugyldig.

Se billedgalleri: Hollywood-stjernene vi mistet i tragiske bilulykker

Denne mandagen krevde påtalemyndighetene at tiltalen mot Soules ikke blir avslått. I rettspapirene People har fått tilgang til, hevder de at Soules ble observert da han kjøpte alkohol like før ulykken. De hevder også at han ikke har gjort ordentlig rede for hvorfor han hadde åpne, delvis konsumerte, alkoholdige drikker i kjøretøyet, og de fremholder at realitystjernen forlot ulykkesstedet før han hadde snakket med politiet.

I Iowa er det å forlate et ulykkessted ansett som en grov forbrytelse.