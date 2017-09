«Ungkaren»-stjerne i retten etter traktor-dødsulykke

Chris Soules, kjent fra «The Bachelor», møtte på høring i retten i Iowa torsdag etter påkjørselen i april som endte med dødsfall for en 66-årig traktorfører.

Amerikaneren (35) som ble kjent internasjonalt da han var med i sesong 19 av «Ungkaren» USA, er siktet for å ha forlatt ulykkesstedet foren dødsulykke, noe som i Iowa kan gi inntil fem års fengselsstraff.

Soules ble i april arrestert og siktet for å ha stukket fra ulykkesstedet i Aurora i Iowa, etter å ha kjørt inn i en traktor med en pickup. Den 66-årige føreren av traktoren, Vietnam-veteranen Kenneth Mosher med to barn og tre barnebarn, døde av skadene.

Soules ringte nødnummeret og fortalte om ulykken før han forlot stedet. Han sjekket også puls og pust etter instruksjoner fra nødnummerpersonalet. Han skal ha ventet til brann- og ambulansepersonell kom til stedet, men dro før politiet ankom.

KJENT POSITUR: Chris Soules og Jimmy Kimmel i en scene fra «Ungkaren» USA, sesong 19.FOTO: WARNER BROTHERS

Rettssaken er ifølge E! News berammet til januar 2018, men Soules’ advokater forsøker å få saken avvist før den tid. I mai stoppet en dommer første forsøk på å få rettsaken avvist. Soules har sagt seg ikke skyldig i tiltalen.

Torsdagens høring i forkant av rettssaken varte i rundt fem minutter. Der avslørte Soules’ advokater og aktor at de hadde kommet til enighet om å endre formuleringer i rettspapirene og også trekke deler av siktelsen. Dommeren sto fast ved å opprettholde siktelsen, mens det er åpnet for at forklaringen kan endres, ifølge KWWL.

En ny høringsdato for å vurdere å avslå saken er satt til 10. oktober.

Foruten «Bachelor», er Soules også kjent fra realityseriene «Bachelorette» og «Skal vi danse» i USA.