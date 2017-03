TV-seere reagerer på kyssingen til Christine Koht i «4 stjerners middag»

Christine Koht (49) kysser heftig på curlingspiller Thomas Ulsrud (45) i «4 stjerners middag» denne uken. TVNorge er åpne for selvkritikk.

Den frittalende programlederen og komikeren har tidligere kysset på både den ene og den andre. Kjendiser som Atle Antonsen, Trond Viggo Torgersen og Didrik Solli-Tangen har alle hatt fått nærkontakt med Kohts lepper.

Denne uken er det curlingspiller Thomas Ulsrud som overøses med intense kyss kveld etter kveld.

På «4 stjerners middag»s egen Facebook-side er det flere seere som ytrer misnøye.

«Jeg liker C . Koht veldig godt. Men i disse to første episodene gikk hun altfor langt. Ingen respekt for andres grenser, hun stormer over og tar hverken hensyn eller signaler gutta gir. Dette ble bare flaut», skriver en kvinne.

«Det er mye av Koht, det må vi akseptere, men grensen går ved å sette andre mennesker i forlegenhet! Og i kveld er vel strengt tatt den grensen gått over, enda er det to dager igjen», skriver en annen.

Flere kommentarer går på at dette er «pinlig», «usmakelig» og «trist».

«Tenkte litt på hvis det hadde vært omvendt. Mann tvinger seg på en dame på den måten», skriver en seer.

Koht overrasket



Koht blir forundret når hun hører om responsen. Selv har hun ikke sett programmene.

– Jeg liker ikke å se meg selv på TV. Og nå får jeg i hvert fall ikke lyst til å se det. Situasjonen var så trygg og god. Jeg ville aldri gjort det ellers. Men hvis humoren forsvinner, og dette er klippet brått og brutalt på en måte som gjør at jeg fremstår usjarmerende, så forstår jeg veldig godt at seerne reagerer. Og i så fall er jeg enig med seerne, sier hun til VG.

I KVELD: Eli Kristin Hanssveen har Thomas Ulsrud til bords i kveldens episode, men det stopper ikke Christine Koht. Foto: TVNORGE

«Kongens nei»-regissør Erik Poppe (56) fikk så hatten passet i sosiale medier etter at han på nyåret overrumplet en kvinnelig TV-reporter med kyss på direkten.

– Sexisme



P3-programleder Christine Dancke skriver på Twitter (og forveksler curling- og snowboard-gjesten):

«Skjer med christine koht i 4 stjerners middag overfor mr snøbrett? sexisme er ikke greit uansett hvilken vei den er rettet».

– Det var da voldsomt... Jeg er jo komiker, så jeg kan nesten ikke annet enn å le av denne kommentaren, sier Koht.

En mannlig tvitrer skriver: «Hadde blitt ramaskrik om en mann oppførte seg som Koht gjør i 4 stjerners middag. Ulsrud tar det pent, men det der kan være ubehagelig.»

– I mine øyne er dette helt ufarlig. Men vi som er skeive, har kanskje litt andre grenser. Folk kunne satt seg nakne på meg uten at det hadde gjort noe, sier hun.

EKSENTRISK: Christine Koht er komiker, programleder og skribent. Foto: ANNEMOR LARSEN , VG

– Hvis jeg setter meg ned og ser disse programmene nå, så kommer jeg nok til å skrive leserinnlegg mot TVNorge, jeg også – om meg selv, sier Koht.

Hun presiserer at fra hennes side var kyssene kun et uttrykk for varme og kjærlighet.

– Jeg likte Thomas veldig godt. Vi hadde så god energi og kjemi med hverandre. Og jeg vil påstå at den som får kyss av meg, er veldig heldig. Det er en stor kompliment. Jeg kysser ikke hvem som helst.

Ulsrud: – Tåler det



Koht spurte Ulsrud i mandagens episode om de kunne kysse, før en litt nølende Ulsrud ga tillatelse til et kort kyss.

Tirsdag ble det både vått og langt da 49-åringen tok et grepa tak i Ulsruds hode og med åpen munn forsynte ham med et solid kyss. Etterpå var Kohts røde leppestift klint utover munnen og haken hans.

– Det er ganske sjelden at jeg blir brydd, men nå merket jeg at jeg fikk et lite feberanfall, forklarte en rødmende Ulsrud på TV.

Også i onsdagens episode blir det mer tilsynelatende påtvungen kyssing fra Koht.

Ulsrud sier til VG at det hele egentlig var «ganske morsomt».

– Jeg hadde ikke noe problemer med det, men jeg trodde jo hun tullet i starten. Jeg hadde ikke regnet med at hun ville gjøre det, sier 45-åringen.

Han forsikrer at selv om han ble brydd, så «går det fint».

– Jeg tåler det. Det var en fleipete tone.

KJENDISKVARTETT: Andreas Ygre Wiig, Eli Kristin Hanssveen, Christine Koht og Thomas Ulsrud i «4 stjerners middag». Foto: TVNorge

På spørsmål om han selv hadde kunne utsatt en kvinne for samme behandling, svarer Ulsrud:

– Nei, jeg er gift, så det kunne jeg nok ikke. Jeg har advart kona mi mot det som vises. Hun har truffet Christine, så hun har sett hvor sprø hun kan være.

Koht er også gift – med Pernille Rygg. De to trådte inn i ektestanden i 2013 etter mer enn 20 år som kjærester.

– Jeg kan kysse hundre gutter uten at det er noe problem, sier Koht.

– Blir det mindre kyssing på andre enn kona fremover?

– Jeg er en storkysser, men jeg ville nok ikke gjort dette på TV igjen.

MEDIESJEF: Hanne McBride i TVNorge Foto: TVNORGE

TVN: – Mulig feilvurdering



TVNorge sier til VG at når de inviterer Koht med i et TV-program, tar de høyde for at hun er fysisk.

– Varemerket hennes er puppeklemmer, og det kan se ut som vi nå må legge til bakholdskyssing. Thomas Ulsrud tar dette med godt humør, og oppfattet ikke kyssingen som negativ. Hadde han reagert annerledes, ville nok vi også ha reagert på en annen måte med tanke på publisering. I etterpåklokskapens navn erkjenner vi at vi muligens vurderte feil, sier mediesjef i Discovery Networks Norway, Hanne McBride.

TVNorge bruker kysseinnslagene som teaser før hvert episode.

– Når vi først har vurdert innhold som OK for publisering, må vi kunne stå for det på alle plattformer, også i sosiale medier og i eventuell promotering, sier McBride.

Hun påpeker at i et timelangt, ferdigklippet TV-program blir ting satt på spissen.

– Og i korte promoklipp spisser vi enda mer. Det kan tenkes at episodene vi og Christine nå blir kritisert for, ville vært mer spiselige for seerne hvis de kunne opplevd programmet som sakte-TV.

Enkelte kommentarer på Facebook-siden til «4 stjerners middag» viser at ikke alle blir støtt av det de ser på TV.

«Hun er smart, varm, sjokkerende og bare helt fantastisk. Er det ikke grusomt, Norge, overfalle en mann på denne måten?», skriver en ironisk seer.

«Hvis dere ikke liker Christine Koht, så skru av TV... Vi vet jo på forhånd at hun er MYE (...) Men dette er TV og underholdning folkens... Dere som ikke liker det... Se på noe annet til neste uke... da er det kanskje noen «vanlige» folk igjen», lyder det fra en annen.

De andre rundt bordet



Eli Kristin Hanssveen (43) sier til VG at hun ble overrasket over det første kysset.

– Det ble nok alle. Men jeg håper og tror at Thomas hadde sagt fra hvis han ikke syntes det var greit. Det hadde jeg gjort, sier hun.

Andreas Ygre Wiig (35) oppfattet det hele som humoristisk ment.

– Christine gjorde det som en fleip. Men jeg skjønner at det på TV kan se ut som det kommer litt ut av ingenting.

– Hadde du sett humoren i det om det var deg hun kysset?

– Det er litt vanskelig å sette seg inn i, sier han.

Koht, kjent fra blant annet «Koht og Kidsa», «Koht i familien» og «Jan Johansen»: Jakten på den norske mannen», jobber i TVNorge. Nylig ble hun medprogramleder i P4. I 2010 hadde hun sin egen serie på VGTV.

