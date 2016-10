Trekantdrama i «Jakten på kjærligheten»

Silje Westgaard (22) innrømmer at det ikke er spesielt gøy å se Martin Vågsæter (22) kysse både henne og rivalen Thea Juliussen (22).

Martin Vågsæter forelsket seg i begge sine to gjenværende friere under innspillingen av «Jakten på kjærligheten» i sommer. Og det blir hett – han kliner skikkelig til med dem begge.

– Det er veldig rart å se det på TV. Mye av det Martin sier inn i kamera, er ting vi jentene ikke har hørt før, sier Silje Westgaard til VG.

Selv om de to kvinnene fikk god tone seg imellom under innspillingen og innrømmet for hverandre at de hadde kysset bonden, sparte de hverandre for detaljene der og da.

– Jeg synes jo ikke det er morsomt å se at han kysser andre, selv om jeg visste det, sier Westgaard.

– To flotte jenter



OMSVERMET: Martin Vågseter med Silje Westgaard (foran t.v.) og Thea Juliussen (foran t.h.). Ingvild Hegge (bak t.v.) og Lone Holmstrøm (bak t.h.) har allerede blitt sendt hjem av TV-bonden. Foto: ESPEN SOLLI , tv 2

Bonden selv har ren samvittighet. For ham var det helt naturlig å forelske seg i både Westgaard og Juliussen, og dermed teste ut kjemien så godt han kunne.

– Det var nå to flotte jenter jeg ble kjent med på gårdsuken, så det er ikke overraskende at det gikk som det gikk. Når man er med i «Jakten på kjærligheten», så er det jo dette som er meningen, sier 22-åringen fra Stranda.

Savnet mer tid

– Er det noe du tenker du kunne eller burde gjort annerledes når du ser resultatet av innspillingen?

– Jeg skulle ønske jeg hadde fått mer tid med alle jentene. Det var så hyggelig å ha den tiden sammen, ikke for å kunne velge blant dem, men fordi vi ble en fin vennegjeng. Jeg skulle ønske det hadde vart lenger, svarer Vågsæter og forteller at han i dag har kontakt med flere av dem.

Ikke bitter



Westgaard er ikke skuffet eller bitter på bonden på grunn av det som utspiller seg på TV.

– På det tidspunktet forstår jeg at Martin hadde følelser for oss begge. Thea og jeg var ganske like typer. Vi var begge frempå og tok mye plass. Jeg vet hvor vanskelig det var for Martin, for det la han ikke skjul på overfor noen av oss.

Juliussen synes det er verre å se hva hver og én betror inn i kamera når de sitter alene, enn selve kyssingen.

– Da kommer jo alle tankene frem, som vi ikke visste om. Men selvsagt er det veldig rart å se kyssene også. Selv om vi visste om det, så er jo settingen mye mer romantisk enn det personen kanskje ga inntrykk av, sier hun til VG.

Juliussen har forståelse for at bonden ble såpass intim med begge.

– Jeg skjønner at han valgte å gå litt lenger for å se hvem det kriblet mest med, sier hun.

Ingen kontakt

De to kvinnene ble gode venner på gruppedaten og bevarte vennskapet lenge. Faktisk både bodde og jobbet de sammen en periode. I dag har de imidlertid ingen kontakt.

– Vi har gått hver til vårt, forklarer Juliussen, noe Westgaard bekrefter, uten at noen av dem ønsker å gå i detalj om hvorfor.

Neste uke må sunnmøringen sende én av jentene hjem. Hvem det blir, og om det har resultert i kjærlighetsforhold, gjenstår å se.

