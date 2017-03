Tori Spelling har født – nå er hun fembarnsmor

Tori Spelling (43) og Dean McDermott (55) fikk en sønn torsdag.

Alt står bra til med familiens ferskeste tilskudd, skriver People, som får nyheten bekreftet fra Spelling selv.

– Vi er hodestups forelsket i vår baby Beau. Han er en sann velsignelse, og brødrene og søstrene var overlykkelige over å møte ham. Vi er alle så utrolig takknemlige for vår store og sunne familie, sier den nybakte fembarnsmoren til bladet.

Oppkalt etter pappa



Hun har også postet bilde av sønnens hånd på Twitter (se bildet nederst i artikkelen). Guttens fulle navn er Beau Dean McDermott.



Skuespillerparet har fra før to døtre på åtte og fem, samt to sønner på ni og fire. McDermott har i tillegg en sønn på 18 år fra første ekteskap.

Rettssak



Men alt er ikke fryd og gammen. Nylig ble det klart at kanadiske McDermott snart må møte ekskona Mary Jo Eustace (43) i retten. Hun krever nemlig at McDermott blar opp om lag en million kroner i angivelig utelatte underholdsbidrag.

Husker du? Forsmådd ekskone raser mot Tori

FAMILIEN: Tori Spelling og Dean McDermott med sine fire felles barn og McDermotts sønn fra første ekteskap, her på en filmpremiere før jul i fjor. Foto: AFP

Både Spelling og McDermott var gift da de falt for hverandre på en TV-innspilling i 2005. Spelling forlot ektemannen Charlie Shanaian (42) etter kun ett års ekteskap, mens McDermott skilte seg fra Eustace etter 13 års ekteskap.

2006: Nyskilte Tori giftet seg

Eustace skal spesielt ha reagert på at eksmannen og Spelling nylig arrangerte en «baby shower» på et hotell i Beverly Hills – til den nette sum av nærmere 500.000 kroner.

Tori Spellings ektemann: – Lei meg for feilene jeg har gjort

Ifølge E! Online var det Spellings mor Candy Spelling som arrangerte den luksuriøse «baby shower»-sammenkomsten.

SKUESPILLERPAR: Dean McDermott og Tori Spelling i 2005, da de var ferske kjærester. Foto: AP

Husker du? Nå er det slutt for den populære TV-gjengen

«90210»-skuespilleren vokste opp i en økonomisk bekymringsfri tilværelse som datter til den avdøde TV-mogulen og milliardæren Aaron Spelling. Da han døde i 2006, fulgte en tid med intens krangel om arv.

Etter farens død: – Har det tøft

I selvbiografien «Spelling it like it is» i 2013 innrømmet Spelling at nesten alle pengene er svidd av på luksus, og at hun i dag har måttet legge seg på et helt annet nivå.

Tori Spelling: Trakk seg fra nye «Beverly Hills»

Turbulent ekteskap



Ekteskapsproblemer, krangel med mamma, uenigheter med TV-produsenter, pengekriser og helsetrøbbel – Tori Spelling har de siste årene fått en solid dose motbør.

Heller ikke ekteskapet har vært problemfritt. McDermott la seg langflat for tre år siden da det ble kjent at han hadde vært utro. Skuespilleren innrømmet åpent sine feiltrinn og la seg frivillig inn på rehabiliteringsklinikk. Gjennom realityserien «Tori og Dean» fikk omverdenen et solid innblikk i familiens private sfære.