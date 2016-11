To ferske brudd etter «Jakten på kjærligheten»

Alle parene var forelsket da de spilte inn «sånn gikk det»-episoden i september. Men så gikk det ikke sånn likevel.

Opptakene gikk i ett, og deltagerne hadde ikke noe særlig opphold. Etter speed-dater på Hoel gård i juni gikk det rett til gårdsuker i hele juli – med alt fra trekantdrama til deltagere som fikk kalde føtter?

De romantiske reisene fant sted i august, og deretter gikk det kun 14 dager før alle parene møttes igjen på Hoel gård for siste oppdatering. Da denne episoden ble vist mandag kveld, sprudlet samtlige deltagere av forelskelse. Men på de snart tre månedene som har gått siden, har to av romansene tatt slutt.

Null kontakt

Stranda-Bonden Martin Vågsæter (22) og Thea Juliussen (22) forsikret i episoden at de håpet på en fremtid sammen. I dag har de ingen kontakt.

– Etter at vi tok en pause, var vi begge enige om at det var best å gjøre det slutt, sier Vågsæter til VG.

SLUTT: Martin Vågsæter og Thea Juliussen er ikke lenger et par. Foto: ESPEN SOLLI/TV 2

Han er fortsatt singel, men angrer ikke på reality-eventyret.

– Det er bare teit å angre. Jeg møtte mange fine folk og lærte mye om meg selv. Litt kleint var det å se speed-datene, men siden det har jeg egentlig ikke sett en eneste episode uten å ha tatt en øl eller to, ler bonden.

Så langt har Vågsæter ikke svart noen av TV-seerne som har tatt kontakt, men han ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt nå.

Thea Juliussen ønsker Vågsæter alt godt. Hun forteller også at følelsene kjølnet da hverdagen kom.

– Det blir jo veldig lagt opp til at man skal bli forelsket, men vi skjønte etter hvert at vi ikke passet sammen, sier frieren, som i dag har noe på gang med en ny flamme.

– Helt ufattelig

Lomen-Bonden Audun Øygard (40) og Marte Flemmen Berg (31) er like «fjortisforelska» som på turen.

– Vi skjønner egentlig ikke at det går an å møte den man har lett etter hele livet på et sånt konsept. Man håper, men man tror det jo ikke. Det er helt ufattelig, og jeg er litt himmelfallen. Vi har lurt på om det er en boble, men det er det ikke, sprudler Berg til VG.

KJÆRESTER: Audun Øygard og Marte Flemmen Berg er lykkelig forelsket. Foto: ESPEN SOLLI/TV 2

I episoden legger ikke Øygard skjul på at han håper at Berg snart vil flytte inn, og at familieforøkelse ikke er langt unna. Berg, som er lærer, sier til VG at hun vil fullføre dette skoleåret, men at Øygard etter jul kommer til å tilbringe mer tid hos henne på Flemma, fordi han selv har roligere dager da.

– Blir det bryllup?

– Jeg har gjort det klart for Audun at jeg ikke vil diskutere det før den dagen han eventuelt frir, svarer hun leende.

Øygard har underveis sendt svært skuffede friere hjem. Berg innrømmer at det ikke har vært lett å se at han har flørtet med andre under innspillingen.

– Men konseptet er jo sånn. Han måtte teste litt. Men jeg er glad for at det gikk en grense, sier hun.

Øygard kysset kun én person under innspillingen, og det var Berg.

– Man trenger ikke kysse for å finne ut om man har kjemi, sier han.

Nå gleder han seg til å tilbringe tid hos kjæresten over nyttår, ikke fordi de to skal teste om de virkelig passer sammen, men fordi han vil være nær henne.

– Den store testen er vi ferdig med. Konklusjonen er tatt, og jeg har vært veldig veldig heldig, sier Øygard, som ikke tar det glade utfallet for gitt.

– I et sånt program skal det mye til at det klaffer, og at det i så fall er gjensidig.

På spørsmål om gifteplaner svarer han smilende:

– For meg er ikke det å gifte seg et stort poeng. Men et livslangt forhold er målet. Da er kanskje et bryllup naturlig etter hvert?

SLUTT: Sondre Stubrud og Katrina Davis har avsluttet forholdet. Foto: ESPEN SOLLI/TV 2

Følelsene kjølnet

Øyer-Bonden Sondre Stubrud (29) og Katrina Davis (28) sa i kveldens episode at de begge var forelsket og håpet å være samboere innen et år. I dag er de ikke lenger et par.

– Følelsene forsvant ganske fort etter innspillingen. Tidspunktet var kanskje ikke riktig for oss, sier Stubrud til VG.

Bonden er fortsatt singel, men utelukker ikke at han kan komme til å ta kontakt med noen av dem som har vist interesse etter at han kom på TV.

– Kanskje dukker det opp noen nye også? Men jeg har ikke noe på gang.

Davis er også singel.

– Jeg har aldri vært i en så krevende dating-situasjon før, smiler hun.

«Jakten»-frieren tror at konseptet overskygger muligheten til å finne ut om man virkelig er en bra match.

– Vi innså vel ikke det før etter at kameraene var slått av. Men vi synes fortsatt godt om hverandre, sier hun.

Fortsatt et par



Singsås-Bonden Axel Tobias Sanderud (43) og frier Gro Langnes (36) antydet i kveldens episode at det var kjærlighet ved første blikk.

KJÆRESTER: Axel Tobias Sanderud og Gro Langnes holder fortsatt sammen. Foto: ESPEN SOLLI/TV 2

Paret er fortsatt forelsket, men tar det med ro. Ikke minst for at de begge har barn.

– Vi har brukt tiden på oss selv, så vi har ennå ikke møtt hverandres barn, sier Sanderud, som egentlig aldri hadde trodd han ville lykkes i å finne kjærligheten på TV.

– Men det går an. Vi har det fint sammen. Etter at kameraene ble slukket, har vi blitt kjent på en ny og bedre måte, sier den fornøyde bonden.

Langnes har det heller ikke travelt med å flytte sammen. Hun forklarer at de er i en prosess med å starte et forhold og forhåpentlig et liv sammen.

– Vi er trygge på hverandre.

Langnes ble betatt av TV-bonden da hun så introduksjonsepisoden, men ville egentlig ikke på TV og skrev derfor ikke brev. En venninne tok saken i egne hender og skrev til TV 2.

– Jeg er veldig glad for at hun meldte meg på.

– Blir hun forlover i bryllupet?

– Hvis det blir et bryllup, så gjør hun nok det, ler Langnes.

PROGRAMLEDER: Katarina Flatland. Foto: TV 2

Mer jakt til neste år



«Jakten på kjærligheten» åpnet med svake seertall i høst, men har siden tatt seg sterkt opp og på det meste lokket over 500.000 seere.

TV 2 har allerede bestemt å gå for enda en sesong, den 14. i rekken, og ber allerede nå interesserte bønder om å søke.

– Jeg tør å påstå at årets sesong er verdens beste reklame for å melde seg på programmet. Bønder og friere har nok en gang bydd på seg selv, og det har jo endret livet til flere av dem, sier programleder Katarina Flatland.

