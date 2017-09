Tilbake i «The Voice» – frisk og nesten 70 kilo lettere

For to år siden var Tina Indrevær (31) så syk at hun nesten ikke klarte å gå ut på scenen. Nå vil hun ha revansj.

I kveld prøver Loddefjord-kvinnen lykken i «The Voice» igjen, nå med et helt annet utgangspunkt.

– Da jeg var med sist, veide jeg 150 kilo. Nå har jeg gått ned 67 av dem, sier 31-åringen til VG.

Indrevær sang seg helt til duellene i 2015, men alvorlige ryggproblemer gjorde hele opplevelsen nærmest uutholdelig. Hun hadde slitt med spinal stenose siden hun var 15, en innsnevring i nedre del av spinalkanalen, som trykker på nerver, og som blant annet kan føre til nedsatt følesans og muskelsvakhet i bena.

– I tillegg pådro jeg meg massiv prolaps, så etter den intense duell-uken mistet jeg følelsen i begge bena og klarte ikke å gå.

Uken etter at Indrevær røk ut av talentshowet, fikk hun ryggoperasjon. Det ble starten på et nytt liv.

– Plutselig fikk jeg mulighet til å gå ordentlig igjen, så de første månedene etter operasjonen gikk jeg ned 15 kilo bare på grunn av det.

Operasjon



Senere samme år fikk hun utført gastrokirurgi, en såkalt slankeoperasjon. Da hadde den da nybakte moren ventet i en to år lang kø på å få operasjonen dekket.

– I løpet av disse to årene ombestemte jeg meg fem ganger. Jeg har alltid tenkt at jeg skulle klare å gå ned ved egen hjelp. Samtidig førte ryggen til at jeg ikke klarte å gjøre det som måtte til.

Sangtalentet er imidlertid veldig opptatt av at en slankeoperasjon ikke er en så lett løsning som mange kanskje tror.

– Jeg blir ganske lei når folk har den oppfatningen. Et kirurgisk inngrep er faktisk siste løsning for de fleste. Og det kan medføre komplikasjoner. For min egen del har det resultert i lite matglede. Jeg spiser fordi jeg må. Man kan også få smerter i magen og problemer med lukkemuskelen. Selv har jeg hatt spiserørsbetennelser og opplevd å besvime hvis jeg ikke har fått i meg mat hyppig nok. Det er fortsatt arbeid å måtte forholde seg til det.

Indrevær er likevel lettet over å være frisk igjen. Ikke minst fryder hun seg over å være en aktiv mor for datteren på fire år.

– Jeg kan være mer mamma nå når kroppen fungerer. Håpet om å kunne leve av musikken er også hundre prosent til stede, forsikrer 31-åringen, som i dag bor på Sotra, er student og en hyppig brukt bryllupssanger.

Indrevær har vært med i både MGPJr og «Idol», førstnevnte med mer hell enn sistnevnte. Nå gir hun altså jernet i «The Voice» på nytt.

– Forrige gang var hele hjertet mitt og sjelen min opptatt av å bli frisk. Det har jeg fått muligheten til og er veldig glad for det. Ja, jeg har fylt 31 år, men jeg er fortsatt Tina. Jeg har lyst til å vise hele Norge at det går an å reise seg igjen når man har vært nede. Den største drømmen i hele verden er å kunne holde på med musikk hver eneste dag.

