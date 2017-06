Svensk TV-frue brøt taushetsplikt

Isabel Adrian (39) røpet TV-hemmelighet på direkten. Det liker TV3 dårlig.

Det var under lørdagens prisutdeling Guldtuben at Adrian entret podiet for å dele ut pris. Men hun rettet oppmerksomheten mot seg selv i stedet.

Midt i talen holdt hun opp kortet hun leste fra, og på baksiden – godt synlig for alle TV-seerne og publikum som fulgte med på storskjerm – sto det: «I'm back». Bak på neste kort sto fortsettelsen: «Svenska Hollywoodfruar 2017».

Publikum begynte å juble og applaudere, og Adrian smilte lurt. Hun visste godt at det ikke var opp til henne å slippe nyheten om at hun gjør comeback i realityserien. På sin egen Instagram-profil har hun postet klippet fra sendingen, og under skriver hun spøkefullt:

JETSET: Isabel Adrian på People's Choice Awards i 2014. Foto: AFP

«Vi får se hvor mye stuntet mitt kommer til å koste. Vi ses i retten».

TV3/MTG forklarer til Aftonbladet at det for dem er en strek i regningen av nyheten ble sluppet på den måten.

Adrian trakk seg ut av serien i fjor vår for å konsentrere seg om andre ting, og når fruer enten går ut eller inn av staben, er det TV-kanalen selv som skal kunngjøre det. Det står spesifisert i kontraktene med hver enkelt.

– Ingen av fruene får avsløre at de er med før vi har gitt klarsignal. Vi kommer ikke til å gå i retten med dette, men vi skal ta en prat med Isabel om hvordan dette skal gjøres, sier pressesjef i TV-kanalen Susanne Nylén til den svenske avisen.

Nylén presiserer at de er svært fornøyde med å ha Adrian tilbake på laget.

– Men vi hadde gjerne sett at vi hadde kontrollen selv.

Det er for øvrig ikke første gang Adrian, designer, forfatter og produsent, kommer tilbake til TV-serien. Hun trakk seg også ut i 2012, men gjorde ny entré i 2015. Hun er gift med DJ-en Steve Angello (34), kjent fra gruppen Swedish House Mafia, og paret har to barn sammen.

