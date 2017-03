Realitykjendis innblandet i drapsetterforskning

To døde mennesker er funnet i en bil eid av Kim DePaola, kjent fra «Real Housewives of New Jersey».

Likene skal ha blitt funnet i en utbrent Audi fredag. Det skal dreie seg om to menn, skriver en rekke amerikanske medier, som People, NBC, TMZ og NorthJersey.com.

Ofrene skal først ha blitt skutt i hodet. Deretter skal bilen ha blitt påtent, opplyser kilder til pressen.

– Jeg kan ikke opplyse om hvorfor vi etterforsker dette som drap, men det gjør vi, sier politsjef Richard Reyes til NorthJersey.com.

Kim DePaola (56), styrtrik forretningskvinne og TV-kjendis gjennom realityserien, eier bilen, men den disponeres til daglig av hennes sønn Chris.

Takker fansen

Søndag kveld postet realitykjendisen imidlertid på sin Instagram at sønnen var trygg.

«Jeg er ydmyk overfor den strømmen av kjærlighet vi opplever i denne tøffe tiden. Sønnen min og jeg er begge i god behold. Vi sender våre dypeste kondolanser til ofrene for denne grusomme tragedien», skriver hun.

En 27 år gammel venn av DePaolas sønn skal ha kjørt ham til flyplassen i nettopp den aktuelle bilen onsdag. Foreldrene til denne mannen har uttrykt stor bekymring i media, siden de ikke har fått kontakt med sønnen etter hendelsen.

Søndag var ofrene ennå ikke identifisert.

Det var beboere nær åstedet som meldte fra til politiet om skudd og deretter en bil i flammer. Så langt er ingen pågrepet i saken.

Kim DePaola er en av gjengangerne i «Real Housewives of New Jersey», som tar for seg dagliglivets oppturer, nedturer og i svært stor grad intriger hos jetset-eliten.

