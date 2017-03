Reality-TV holdt på deltagerne i ett år – mens programmet ble tatt av lufta

Da de håpefulle deltagerne kom tilbake etter å ha levd totalt avskjermet i et helt år, var de slett ikke blitt TV-kjendiser.

Det rekordlange realitykonseptet til britiske Channel 4 skaper omsider overskrifter – etter mange måneder med total stillhet. For nå har deltagerne sluppet «fri», men det er hele åtte måneder siden det ble vist noe som helst glimt av dem på TV.

«De glemte realitystjernene», skriver BBC om deltagerne i det som i fjor ble omtalt som Channel 4s storsatsing.

Planen var å sende jevnlige episoder fra det ett år lange oppholdet i en avskjermet del av Det skotske høylandet. Startskuddet for innspillingen av «Eden» startet i mars i fjor.

Fridtjof Nilsen om «Lost in Time»-fiasko: – Veldig synd

Den første episoden ble sendt i juli, men etter kun fire sendinger med totalt fire timers opptak, hadde seertallet rast fra over 1,7 millioner til 800.000. Dermed ble TV-serien tatt av lufta, skriver The Guardian.

Men de eventyrlystne deltagerne ble værende i området. Et to meter høyt gjerde på alle kanter og havlinje har hindret kontakt med omverdenen. Gjengen har hverken fått med seg Brexit eller USAs nyvalgte president. De har heller ikke fått vite at TV-showet deres for lengst var blitt skrinlagt på ubestemt tid.

Fikk du med deg? «Dødens tjern» tatt av lufta

En rekke lokalmedier har imidlertid sitert kilder som hevder at deltagerne har fått smuglet inn mat og alkohol underveis, og at det har foregått annen form for juks.

I «Eden» var det ingen som sku skulle vinne, og det var ikke snakk om premier. Hensikten med serien var å vise deltagerne bygge opp et selvforsørgende samfunn helt fra bunnen av uten noen former for moderne hjelpemidler. Konseptet ligner TV 2s «Øya», men de norske deltagerne kom hjem etter noen uker.

Husker du? Aylar tatt med telefon, Lothepus med alkohol

I tillegg til de opprinnelig 23 deltagerne har fire kamerafolk tilbrakt ett år i ødeland. Deltagerne var også utstyrt med kameraer. Underveis har imidlertid 13 trukket seg.

Channel 4 skriver en pressemelding når eksperimentet er avsluttet og alle har kommet tilbake til sivilisasjonen at de fra start ikke hanne noen anelse om hvordan prosjektet ville utvikle seg. Heller ikke hvordan deltagerne vil takle isolasjonen. De lover imidlertid at serien vil bli sendt på et senere tidspunkt.

«Alt vil bli vist senere i år, både oppturer og nedturer», heter det i meldingen fra TV-kanalen.

NRK-duo tatt av lufta: Meldingene rant inn

På «Eden»s Facebook-side har TV-seerne i mange måneder etterlyst forklaringer og opplysninger om hva som egentlig skjer. De har kun fått kryptiske svar fra produksjonen.

Ingen av deltagerne som holdt ut hele innspillingsperioden, har uttalt seg til media.

Lest denne? Bear Grylls centimeter fra å bli drept