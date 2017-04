«Real Housewife» ute av dansen: – Var ikke klar for å ryke

Erika Jayne (45), kjent fra «The Real Housewives of Beverly Hills», tok til tårene før siste innsats i «Dancing With The Stars»..

TV-fruen har slitt med å sanke stemmer fra TV-seerne, og hun uttalte også under siste sending av USAs svar på «Skal vi danse» at hun ikke har hatt kjemi med tilskuerne i salen.

– Jeg har aldri før følt så stor avstand til publikum. Kanskje jeg holder igjen – jeg burde danse bedre enn jeg gjør. Jeg vet at jeg har det i meg, kunne TV-seerne se en tårevåt Erika Jayne si et klipp fra øvingen, ifølge Daily Mail.

Dyr i drift: Bruker rundt 350.000 kroner i måneden på klær, sko og tilbehør

Mandag var danseeventyret over for TV-kjendisen, på tross av at hun og dansepartner Gleb Savchenko fikk svært gode karakterer fra dommerne for sin wienervals.

– Å danse med en partner er vanskeligere enn man forestiller seg. Jeg visste at det ville bli hardt, og jeg visste at det var en stor utfordring. Det var jeg helt klar på. Men det var virkelig svært krevende å være eleven hans og komme inn i hans sfære, forklarte dansehåpet i et TV-intervju med ABC News dagen derpå.

TV-FRUE: Erika Jayne på GLAAD Media Awards i Beverly Hills i april. Foto: AFP

– Jeg var ikke klar for å ryke ut. Jeg følte at vi vokste og at vi bød på oss selv, la hun til.

– Jeg følte at vi røk ut med stil. Men det var veldig følelsesladet. Vi jobbet hardt, og jeg er stolt over oss begge, forklarte TV-kjendisen, som egentlig heter Girardi til etternavn, men bruker artistnavnet Jayne.

Isprinsessen Nancy Kerrigan (47) er fortsatt med i dansen. 23 år har gått siden hun og Tonya Harding (46) skapte enorme overskrifter etter dramaet på kunstløpbanen under OL på Hamar.

TV-fruen Gunilla: Raser etter at huset brant ned i påsken – men er lykkelig over at katten overlevde

Selv om Erika Jayne er sanger, er det først og fremst gjennom serien om de rike TV-fruene hun har blitt verdenskjent. Hun kan imidlertid skilte med å ha hatt flere låter inne på Billboards ulike dance/electronica-topplister.

Girardi er gift med den kjente advokaten Thomas Girardi (77), som var en av de vinnende advokatene i saken som inspirerte filmen «Erin Brockovich» med Julia Roberts i hovedrollen.

Nysgjerrig? De skal spille Elsa og Anna i «Frost»