Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom spiller inn egen TV-serie

Nå kan du få se enda mer av Petter og Vendela. TV 2 spiller for tiden inn det som kan bli en realityserie med «Farmen kjendis»-paret.

Vi så dem finne tonen i vårens «Farmen kjendis»-utgave, og siden februar har det vært sak på sak i Se og Hør om paret – som først omtalte seg som gode venner, og så i mai bekreftet at de var kjærester.

Følges av TV-team



Nå er det klart at Vendela (50) og Petter (37) vil dele den første kjærestetiden med flere – de har sagt ja til å bli fulgt av et TV-crew som VG observerte under hotellåpningen forrige uke.

– Det er riktig at et TV-team har fulgt Petter og Vendela, og vi har mange slike pilotprosjekter gående til enhver tid i TV 2. Om dette kommer på TV er fortsatt for tidlig å si noe om, sier kommunikasjonssjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, til VG.

FANT TONEN: Petter, Vendela og Leif Einar Lothe (Lothepus) var alle med på «Farmen kjendis» i vår. Foto: Alex Iversen , TV 2

Etter hva VG erfarer er det FremantleMedia som skal produsere serien. På spørsmål fra VG om hva han kan si om serien, henviser administrerende direktør i FremantleMedia, Petter Testmann-Koch, til TV 2.

PR-stunt



Det har vært enorm interesse rundt paret, og enkelte har spekulert om forholdet er et PR-stunt, noe hovedpersonene selv har benektet overfor VG:

– Det er mange som har lurt på om dette er et PR-stunt, men sannheten er at vi måtte bli enige selv først, før vi definerte noe utad, men pressen har ikke vært veldig tålmodige, sa Pilgaard til VG forrige uke.

– Det har vært litt blandet å ha hele Norge på slep på flørten, men også litt morsomt med tanke på hva vi skal svare og ikke. Det er deilig at vi nå har svart, la Kirsebom til.

Reality-fortid

Pilgaard har også tidligere stilt opp i realityserier med kjærlighetslivet sitt. Gjennom tre sesonger fra 2010 til 2012 kunne vi følge forholdet mellom ham og Mari Haugersveen (35) i TV 2 Bliss-serien «Petter elsker Mari». Deretter dumpet han Haugersveen på «Tigerstaden» på samme kanal i 2012.

Pilgaard ble også kjent gjennom reality-TV – han var med på «Paradise Hotel» i 2009. I 2011 var han programleder for «Big Brother», og han har også vært å se i «Fangene på fortet» og «4-stjerners middag».

Vendela er derimot kjent for karrieren som internasjonal toppmodell. Hun har også vært programleder for «Designerspirene» og «Top Model Norge» på TV3. I 1987 var hun å se som Mr. Freezes nedfryste kone i «Batman & Robin». Hun stilte opp i «Hva har du i bagasjen» i 2012 og ble gjenforent med sin tyrkiske far. Kirsebom var tidligere gift med Olaf Thommessen og har to døtre på 19 og 16 år.

