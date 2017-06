Norske Bjørn-Ali vant svenske «Kakekrigen»

Etter å ha kommet på andreplass i både «Hele Norge Baker» og «Kakekrigen», har norske Bjørn-Ali Abdullah (36) endelig gått helt til topps.

Han måtte altså til Sverige for å håve inn seieren. I «Det Stora Tårtslaget», som sendes på TV4s søsterkanal Sjuan, kunne svenske TV-seere se en lykkelig Bjørn-Ali knuse alle de andre deltagerne torsdag kveld.

– Jeg må innrømme at jeg var lei av andreplassen. Men at jeg nå kan kalle meg årets kakedesigner, er helt ubeskrivelig, sier en fornøyd Bjørn-Ali til VG.

Han ble slått på målstreken i «Kakekrigen» på FEM i 2015 og i TV3s «Hele Norge baker» i 2013. Det satt derfor langt inne å stille opp i enda en TV-konkurranse, men denne skilte seg ut fra de to foregående, forklarer 36-åringen fra Rygge.

– Konseptet rundt «Det Stora Tårtslaget» er litt annerledes. Under begge de norske programmene skjedde alt under tidspress, så kaker smeltet, og deltagerne fortvilte. Men i Sverige fikk vi god tid på oss til å lage fantastiske dekorasjoner. Derfor sa jeg ja. Nå fikk jeg endelig vist meg frem som kakedesigner. Det var ikke lett på én og en halv time.

«Det Stora Tårtslaget» går ut på at TV-kanalen plukker ut det de mener er Nordens beste kakekunstnere, og inviterer dem til konkurranse. Bjørn-Ali var den eneste mannlige deltageren i år. Han ble invitert med fordi TV-produsentene hadde fått tips om den norske konditoren fra folk innad i bakemiljøet.

Bjørn-Ali er glad for at katta nå er ute av sekken. Programmet ble spilt inn i november i fjor, og det har vært vanskelig å holde på hemmeligheten.

– Det å komme hjem etter tre intense uker i Stockholm og ikke kunne si noe til noen, var veldig slitsomt. Jeg måtte liksom prøve å glemme hele greia, ler mossingen.

ENESTE MANN: Bjørn-Ali omringet av konkurrentene i «Det Stora Tårtslaget». Foto: TV4

Fire år er gått siden Bjørn-Ali ble nominert til Gullruten for «Årets realitydeltager».

– Jeg vant jo ikke der heller, så da jeg stilte opp i svensk TV, var jeg forberedt på enda en andreplass. Det er derfor veldig stort å vinne, og det har ennå ikke gått helt opp for meg.

KAKEKUNSTNER: Bjørn-Ali Abdullah. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Tiden etter at han ble TV-kjendis i Norge, har vært tung. Bjørn-Ali har gått på flere økonomiske smeller og vært gjennom to konkurser. Underveis har han seriøst vurdert å droppe kakebusinessen.

– Det har vært en tøff tid, med mye sykmelding. Lenge tenkte jeg at dette funker ikke lenger. Men foreldrene mine har alltid sagt at så lenge du selv legger siste hånd på alt du skaper, så trenger du ingen andre. Nå har jeg min egen kakebutikk hjemme i Rygge, hvor jeg selger kaker og bakeutstyr. Jeg kunne ikke hatt det bedre, konkluderer 36-åringen.

I neste uke går en annen drøm i oppfyllelse. Da lanserer Bjørn-Ali, som tidligere jobbet som bilstylist, sin egen kokebok.

– Jeg har holdt mange kurs de siste årene, men nå hadde jeg lyst til å presentere det skriftlig. Og så var jeg heldig og fant et forlag som trodde på meg.

Som 16-åring måtte Bjørn-Ali fjerne en medfødt hjernesvulst. Et stort arr på høyre side av hodet vitner om den omfattende opersajonen. Bjørn-Ali har snakket ut i VG om hvordan bakingen siden har fungert som terapi.

HELSEPROBLEMER: Bjørn-Ali har en medfødt sykdom som har preget ham. Her i møte med VG i 2015. Foto: Jan Petter Lynau , VG

TV-kjendisen har Addisons sykdom, som skyldes binyrebarksvikt, og som fører til at produksjonen av livsviktige hormoner reduseres.

– Sykdommen er noe jeg må leve med, og som gjør at jeg må være forsiktig med negativt stress. Bakingen gir meg indre ro, og takket være den har jeg kunnet trappe ned på medisiner, sier Bjørn-Ali til VG.

Produsent: – Verdig vinner



TV-produsent for «Det Stora Tårtslaget», Caroline Norrby, gleder seg over at seieren gikk til Norge.

– Jeg synes det er kjempegøy. Vi har fått en kjempefin og dyktig vinner i Bjørn-Ali. Han har holdt høy kvalitet gjennom hele serien. Alle vi andre beundrer kakene hans enormt. I tillegg har Bjørn-Ali en fantastisk fin personlighet. Han er en verdig og rettferdig vinner, sier Norrby til VG.

Premien består i heder og ære – og en tur til Cake International i Birmingham til høsten.

– Der får jeg være VIP-gjest, og det gleder jeg meg veldig til, sier den helt selvlærte bakevinneren, som har norsk mor og marokkansk far.

