Nadya og Jan Thomas skal gi jernet i «71 grader nord»

«Danse-Nadya» (34) og Jan Thomas (50) skal begge gjøre ting de ikke kan i kampen om å bli «Norges tøffeste kjendis».

– Jeg har jo alltid vært opptatt med «Skal vi danse», så det er første gang jeg har mulighet til å kunne være med. Nå gleder jeg meg til å være usminket, i takt med naturen og slippe brunkrem og falske vipper. Det har jo vært faste attributter ellers om høsten, sier en spent Khamitskaya Andersen til VG.

Oppdatert? Nadya slutter i «Skal vi danse»

Hun hevder den største utfordringen blir at hun ikke kan noe av det de skal gjøre.

– Det høyeste fjellet jeg har «beseiret», må være Ulriken i Bergen, og det sier jo sitt. Jeg har aldri klatret, padlet eller gått med så stor sekk. Ikke har jeg syklet noe mer enn i bygater heller. Jeg aner ikke hva jeg er redd for, og hva jeg mestrer ute i naturen.

Lærings- og samarbeidsviljen er derimot stor.

HARD KONKURRANSE: Dette er årets deltakere i kjendisutgaven av «71 grader nord». Fra venstre Carina Dahl, Marthe Kristoffersen, Abiel Tesafi, Karoline Dyhre Breivang, John Arne Riise, Lars Erik Blokkhus, Håvard Tvedten, Nadya Khamitskaya Andersen, Jan Thomas og SIlje Torp. Foto: Ingerid Medhus

– Også gønner jeg på! Alltid, forsikrer Nadya.

Sagt nei syv ganger



Jan Thomas forteller at han har blitt spurt i syv år og takket nei hver gang.

– Men da jeg rundet 50 i julen, fikk jeg en åpenbaring om at jeg ikke skal være så rigid på rutiner og full av redsel, forklarer Jan Thomas til VG.

Nå er det testing av egne grenser som gjelder for kjendisstylisten.

– Jeg er jo så engstelig. Tenker normalt «Hva hvis jeg faller, brekker foten eller sier noe dumt». Men jeg er drittlei av å være så redd og alltid tenke konsekvenser. Derfor har jeg sagt ja i år for å utfordre meg selv når det gjelder angst, sosial angst, høyder og det å ikke ha de faste rutinene hver dag, sier 50-åringen.

Tilbakeblikk: Slutt mellom Jan Thomas og Christopher

Om psyken holder, vet han ikke, med det får bære eller briste.

– Den som intet våger, intet vinner. Jeg har aldsri sett på «71 grader nord» eller «Farmen» – eller «SKAM» for den saks skyld. Altså har jeg ikke snøring på hva jeg går til. Men jeg vet jeg skal ha turklær, og at det blir tøft. Intimt også, vil jeg anta. Vi skal sikkert bo i telt, sier Jan Thomas, som har bestemt seg for å ha et åpent sinn og stille med blanke ark.

Husker du? Slik raste Jan Thomas ned 14 kilo

SPENT: Jan Thomas, her med hunden Kennedy. Foto: LINE MØLLER , VG

– Vennene er sjokkert

Han er fast innstilt på å pushe seg selv så hardt han kan og legger ikke skjul på at han drømmer om å vinne.

– Jeg er vant med å være leder og få til de tingene jeg gjør, men nå skal jeg ut en arena der jeg ikke er verdensmester. Men det jo tøysete å si at man skal delta i noe og ikke tørre å si at det hadde vært gøy å vinne. Det ville vært kjempegøy. Men bare det at jeg har sagt ja til dette, er en seier. Vennene mine er helt sjokkert. Så egentlig har jeg vunnet allerede, smiler Jan Thomas.

Oppdatert? Jan Thomas' nye flørt

Jan Thomas: – Hun har en kropp som en 40-åring kan misunne

I dag røper TVNorge altså navnet på alle de håpefulle deltagerne som er med i den nye og runden av realityserien. Innspillingen starter i dag og resultatet kommer på TV på nyåret.

Kvinnene som stiller i tillegg til Khamitskaya, er nylig pensjonert håndballspiller Karoline Dyhre Breivang (37), nylig pensjonert skiløper Marthe Kristoffersen (28), skuespiller og komiker Silje Torp (42) og artist Carina Dahl (32).

Jan Thomas' mannlige konkurrenter er tidligere fotballspiller John Arne Riise (36), NRK-programleder Abiel Tesfai (30), tidligere håndballspiller Håvard Tvedten (39) og Plumbo-vokalist Lars Erik Blokkhus (39).

NYGIFT: Nadya Khamitskaya Andersen sto brud i sommer. Foto: Foto: Nastia Vesna Photography

Første kvinnelige vinner?



Gjennom alle de åtte foregående sesongene av «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis», har samtlige kjendiskvinner blitt knust. Nadya er ikke altfor optimistisk med tanke på å snu trenden.

– Hvis jeg blir den første kvinnelig vinnereren, så blir den som har satset penger på det, veldig rik. Det må nemlig være høye odds på at jeg vinner. Jeg føler at jeg ikke har noen forutsetninger for det, så lite som jeg har vært ute i naturen, sier hun.

Khamitskaya har vunnet i «Skal vi danse» hele tre ganger.

– Jeg elsker jo å vinne ved å gjøre mitt beste og få laget mitt til å prestere, men jeg tviler sterkt på at det holder til seier her.

Fikk du med deg? Se brudebildene av Nadya og ektemannen

I juni giftet Nadya seg med VGTV-journalist Mads Andersen. Livet som nygift er bra:

– Vi var veldig forelsket og lykkelige også før vi ble gift. Så den største forskjellen må være at vi er noen uforglemmelige minner rikere etter de magiske bryllupsdagene med våre kjæreste venner og familie. Pluss at jeg har fått meg et nytt navn, da, sier Nadya, som har føyet til ektemannens etternavn.

Nederlag



Den fire uker lange strabasiøse ferden mot Nordkapp, har krevd sine «ofre». Opp gjennom årene har den ene kjendisen etter den andre gått ned for telling. TV-profil Phung Hang (35) besvimte, programleder Siri Kristiansen (38) trakk seg i redsel, mens komiker Tommy Steine (48) brøt sammen psykisk. Også Agnete Johnsen (23) trakk seg da psyken sviktet.

Vinnerne



Tidligere kjendisvinnere av serien, som med sine godt over 500.000 seere er blant TVNorges store flaggskip, er Harald Martin Brattbakk (46), Pål Anders Ullevålseter (48), Didrik Solli-Tangen (30), Christer Basma (45), Olaf Tufte (41), Bjørn-Einar Romøren (35), Anders Jacobsen (32) og Ole Martin Årst (44).