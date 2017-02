«Lothepus» i krangel om stein til 400.000

Reality-kjendis Leif Einar «Lothepus» Lothe (47) har havnet i en fullstendig fastlåst krangel om steinmasser til en verdi av over 400.000 kroner.

Leif Einar «Lothepus» Lothe ønsker ikke å uttale seg til VG om konflikten.

På den andre siden sitter entrepenør- og sprengningsbas-kollega Gunnar Lien (69) fra Etne.

Han er - ifølge sine egne ord - «frustrert, fortvilet og forbannet» fordi han mener Lothe ikke har levert tilbake steinmasser Lien sier han har krav på.

– Mens jeg var på ferie i Syden på nyåret, fikk jeg en purring på en faktura på 100.000 kroner fra Lothe med forfall den 13. januar. Da ble jeg forbannet. Den skal jeg så visst aldri betale. Denne saken skal jeg gå hele veien med og møte mannssterk opp i Forliksrådet, sier en kamplysten Gunnar Lien til VG.

Gjensidig fakturakorrespondanse med påfølgende inkassokrav, utveksling av skjellsord og beskyldninger om løgn gjennom høylydte telefonsamtaler; dette er bare noe av det som Leif Einar Lothe - kjent både fra «Farmen Kjendis» og «Fjorden Cowboys» - nå trekkes inn i.

Det hele startet høsten 2015, ifølge Gunnar Lien. Han selger en av sine tomter i Vetlebekken-feltet på Skare i Odda. I kontrakten sørger Lien å få med en klausul om at fyllmassen som blir til overs etter tomtekjøperens husbygging skal tilbakeføres til hans egen tomt, forteller han.

– Jeg er jo entrepenør selv og har vært sprengningsbas siden jeg var 14 år gammel, men dette oppdraget hadde jeg rett og slett ikke tid til, forteller Lien som anbefalte en annen kar i Etne til jobben.

Denne karen ble for dyr. Dermed hyret tomtekjøperen «Lothepus» i stedet.

– Han (Lothepus, red.anm.) tilbakeførte rundt 1500 kubikk til min tomt, men jeg oppdaget etter hvert at han hadde solgt ytterligere rundt 2500 kubikk derfra til andre. Og så sender han meg regning for de 1500 kubikk som jeg hadde kontraktfestet skulle tilbakeføres til min tomt - det er jo min egen steinmasse! Jeg ringte Lothe og spurte hvor mye masse han hadde kjørt bort. Han ga meg ikke noe klart svar, så jeg ga ham en tidsfrist, og overholdt han ikke den, sa jeg at jeg ville anmelde saken, forteller Gunnar Lien.

Masingen på Lothepus ga ikke resultat, sier han. Da Lien i stedet for betaling fikk purring på en faktura på 100.000 fra Lothe på nyåret, hadde han fått nok; han ble rent ut forbannet.

– Det kan du trygt si! Han mener at det er basert på en misforståelse, ikke et tyveri. Men alt dette har jeg dokumentert. Dette kunne ha vært løst mye tidligere. Vi kunne ha gjort en deal, så hadde han sluppet å stjele, sier Gunnar Lien.

Tirsdag formiddag denne uken oppsøkte Lien juridisk bistand ved sitt lokale regnskapskontor for å høre hva han kunne gjøre for å få fortgang i saken sin. Senere på dagen sendte han en oppdatert faktura, på mail og i post, til Lothepus, der kravet om erstatning av steinmassene nå har kommet opp i 420.212 kroner.

– Han får 14 dager på seg til å betale, hvis ikke går den til inkasso, fastslår Gunnar Lien.

Leif Einar «Lothepus» Lothe er på sin side uvanlig ordknapp da VG konfronterer han med påstandene fra Gunnar Lien.

– Du, jeg driver med noen maskiner her nå, så dette har jeg ingen interesse av, sier Lothe til VG over telefon.

– Men vil du gi din versjon av tvisten med Gunnar Lien?

– Nei.