Kylie Minogue vant over Kylie Jenner

Den australske popstjernen (48) skal ha lyktes å holde varemerket Kylie unna realitystjernen Kylie Jenner (19).

Den yngste av søstrene i Kardashian/Jenner-klanen skal ha søkt om å registrere Kylie som varemerke i USA i april 2014, ifølge Daily Mail.

Da skal skuespilleren og artisten Minogue ha reagert og hennes juridiske rådgivere skal ha sendt en lang liste med argumenter mot at tenåringen skulle få varemerket.

Ifølge Daily Mail skal Minogues team ha beskrevet Jenner som «en annenrangs realitypersonlighet», mens australieren ble beskrevet som en «internasjonalt anerkjent artist, filantrop og brystkreft-aktivist kjent over hele verden som «Kylie»».

Forrige uke skal det amerikanske Patentstyret ha avvist Kylie Jenners søknad, og hun har allerede varslet at hun kommer til å klage inn avgjørelsen.

De siste årene er Kylie Jenner, som har vært med på realityserien «Keeping Up with the Kardashians» siden hun var liten, også blitt kjent for ulike forretningssatsninger, som kleskolleksjoner med søsteren Kendall, egen kolleksjon med hår-extensions og eget sminkemerke.

Minogue eier fra før varemerkene «Kylie Minogue darling», «Lucky – the Kylie Minogue musikal» og «Kylie Minogue», melder musikknettstedet NME.

Artisten, som forrige uke bekreftet at forholdet til forloveden, den britiske skuespilleren Joshua Sasse (34), var over, signerte nylig en platekontrakt med BMG og varslet om en kommende «klassisk popplate».