«Jersey Shore»-stjerne risikerer fengsel

Mike «The Situation» Sorrentino (34) er tiltalt for skattejuks og forfalskning.

I MTV-realityserien «Jersey Shore» var han bare kjent som «The Situation», og nå befinner Sorrentino seg i en.

Les også: Playboy-modeller provosert av «Jersey Shore»

Det er det amerikanske justisdepartementets skatteavdeling som anklager realitydeltakeren for skatteunndragelse og bedrageri, melder Variety.

PR-KÅT: Mike Sorrentino NewNowNext Awards i juni 2010. Foto: Katy Winn , AP

Sorrentino skal ha unndratt inntekt fra skatt og ha levert et falskt krav om skattefradrag for kleskolleksjonen Situation Nation.

Forsøkt stoppet: Nekter å stoppe kontroversielle «Jersey Shore»

– Michael og broren Marc skapte foretak, som MPS Entertainment og Situation Nation, for å utnytte Michaels kjendisstatus. Tiltalen hevder at brødrene konspirerte for å svindle USA ved ikke å betale all inntektskatten han var skyldig fra 8,9 millioner dollar som Michael tjente mellom 2010 og 2012, sier fungerende statsadvokat i New Jersey William E. Fitzpatrick og representant for påtalemyndighetene, Stuart M. Goldberg, i en uttalelse.

8,9 dollar tilsvarer omtrent 77 millioner kroner med dagens kurs.

Les mer: Skandale-kjendiser får superlønn

«JERSEY SHORE»: Mike «The Situation» Sorrentino, Jenni «JWoww» Farley, Paul «Pauly D» Delvecchio, Deena Cortese, Vinny Guadagnino, Ronnie Ortiz-Magro, Sammi «Sweetheart» Giancola and Nicole «Snooki» Polizzi i New York. Foto: Charles Sykes , AP

Ifølge Variety risikerer brødrene en maksimumsstraff på fem år for tiltalepunktet om planlagt bedrageri, og tre år for hvert tilfelle av falske skattekrav. I tillegg skal Sorrentino risikere en maksimumsstraff på ti år for hvert punkt om konstruerte selskap, og fem år for skatteunndragelse.

Fikk du med deg: Klesgigant betaler reality-kjendiser for å droppe klærne deres

«Jersey Shore» gikk på MTV i tre sesonger fra 2009 til 2012. Flere av deltakerne fra de tre sesongene lever av kjendisstatusen i dag.