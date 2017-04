Jakten-paret: – Nå flytter vi sammen

Det ble full klaff for Audun Øygard (40) og Marte Flemmen Berg (31) i «Jakten på kjærligheten» i fjor.

Nå flytter de to sammen og gir andre som har også lyst til å finne kjærligheten på TV, noen gode råd på veien.

– I juni pakker jeg sammen livet, selger leiligheten min i Molde og flytter til Valdres, sier Marte Flemmen Berg (31) til VG.

Marte, som er lærer, kommer til å fullføre skoleåret før hun flytter. Hun legger ikke skjul på at hun gleder seg veldig:

– Jeg kan jo ikke overlate Audun alene der, sier hun spøkefullt.

Husker du? Da Marte og Audun fikk TV-kamera opp i sengen

– Dette kunne jo ikke gått bedre, og jeg er veldig fornøyd med utfallet. I utgangspunktet trodde jeg ikke at det skulle bli noe mer enn et brev. Nå satser jeg helt og fullt. Det er så herlig, og med tanke på konseptet «Jakten på kjærligheten», også overraskende, forsetter Marte.

Rakfiskbonden fra Valdres kunne ikke vært mer enig:

– Jeg ble jo med i «Jakten på kjærligheten» fordi jeg håpet og trodde at det skulle gå bra. Men at det skulle bli en så bra match, hadde jeg kanskje ikke trodd. Dette har fungert veldig bra fra første stund, og det går bare bedre og bedre, sier Audun Øygard til VG.

Les også: Auduns «Jakten»-frier følte seg snytt

I fjor høst var det for det meste Marte som pendlet til gården i Valdres. Men etter jul har det vært han som har reist mest til Molde.

– Det har gjort at vi har fått litt mer tid sammen, sier Marte, som ikke helt vet hvor vanskelig det blir å få seg ny lærerjobb i Valdres.

– Det har ikke vært så mye som har vært utlyst ennå, legger hun til.

Audun forteller at det har vært mye oppmerksomhet rundt dem etter at de var med i «Jakten på kjærligheten».

Fikk du med deg denne? «Jakten på kjærligheten» verden rundt: Dobbeltspill og innleide fotomodeller

– Det har vært uvant, men bare hyggelig. Det har begynt å normalisere seg nå og det er litt godt. Vi har hatt våre 15 minutter i rampelyset, sier Audun.

Men han angrer ikke på at han meldte seg på til «Jakten på kjærligheten» i fjor og har dette rådet til andre som har lyst til å prøve seg:

– Er man først med, er det viktig at man går helhjertet inn for det, sier Audun.

Marte på sin side tenker at som frier i et konsept som «Jakten på kjærligheten», er det viktig at man er seg selv - og ikke glemmer hva dette egentlig er.

Les også: To ferske brudd etter «Jakten på kjærligheten»

– Mange blir oppslukt av situasjonen og detter inn i en boble. Prøv å tenk på det som et «normalt» stevnemøte og prøv å ignorere alle fotografene som hopper rundt. Ikke ta det så alvorlig. Jeg tror at når frierne bryter ut i tårer, handler det også om at presset er stort, alt er så anspent, mye skjer, og det er mye venting. Klarer man det, er det mye bedre å slappe av og nyte opplevelsen. Se heller på det som en morsom tur hvor man blir kjent med mange nye mennesker.