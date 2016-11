«Jakten»-paret fikk TV-kamera opp i sengen

Audun Øygard (40) og Marte Flemmen Berg (31) var så forelsket under Madrid-oppholdet at de ikke brydde seg med å holde kameraene på avstand.

Valdresbonden og hans utvalgte frier fra Flemma har funnet tonen – det er det ingen tvil om. Allerede i forrige episode røpet Marte at hun hadde tilbrakt flere dager hos Audun innimellom innspillingsdagene.

Når de to reiser til Madrid med kamerafolkene på slep, blir det ikke mindre hett.

Paret så helt avslappet ut da de i kveldens episode ble filmet på nært hold mens de lå i hverandre armer i hotellsengen. Der fortalte den fornøyde bonden at han gjerne skulle tilbrakt hele dagen i sengen, mens hun på sin side betrodde hvor fantastisk hun synes det er å våkne opp ved siden av sin nye kjæreste.

TV-PAR: Om Audun og Marte fortsatt er kjærester, drøyer det enda en uke før seerne får vite. Foto: TV 2

– Vi var medgjørlige og gjorde som vi fikk beskjed om, sier en leende Audun til VG på direkte spørsmål om «sengescenen».

– Helt naturlig

Han forklarer at det satt litt langt inne i begynnelsen å tillate så privat innsyn, men at produsentene veldig gjerne vil ha denne seansen med. Når de først var i gang, så merket paret nesten ikke at kamera var der.

– Det plaget ikke oss. Når man er voksen, er jo dette en helt naturlig ting. For meg var det uproblematisk. Jeg tenkte bare «Hvorfor ikke?». Men litt rart er det selvsagt å tenke på at så mange skal få se det. Man lever litt i en annen virkelighet når man er med i et sånt konsept, og ting går veldig fort.

TV-bonden tror Marte, som jobber som ungdomsskolelærer, hadde litt mer betenkeligheter.

– Hun har elever og en bestemor som skal se dette, sier han og smiler.

– Lette å be



Marte innrømmer overfor VG at hun er litt bekymret for hva bestemor skal synes.

– Også utenfor ekteskapet, da, sier «Jakten»-frieren humoristisk før hun legger til at det faktisk var helt greit med nærgående fotografer.

– Vi var nok lette å be. Jeg skjønner at dette er konseptet, og siden vi var en så bra match, var det naturlig. Vi ble vant til at det alltid fløy tre andre rundt oss. Og når vi trodde de var greie og ga oss litt frihet, så sto de kanskje og filmet oss på avstand likevel, ler hun.

Paret snakket også åpent i episoden om at de håper og tror de har funnet den rette livspartneren. De legger også planer for at Marte innen neste sommer skal flytte til Valdres.



Om de fortsatt er kjærester, gjenstår å se. Først om en uke blir det klart hvordan forholdene har utviklet seg for alle «Jakten»-parene.



TETT PÅ: Audun og Marte. Foto: TV 2

Alle fire bøndene tok meg seg sin utkårede på reise i kveldens episode. Martin Vågsæter (22) og Thea Juliussen (22) satte kurs for Portugal, Sondre Stubrud (29) og Katrina Davis (28) dro til Reykjavik mens Axel Tobias Sanderud (43) og Gro Langnes (36) la ferden til Kroatia.

Om det blir dobbeltrom på de øvrige parene, skal ikke røpes.

TV 2:– Anstendig

Det har skjedd også i tidligere sesonger at enkelte par våkner opp sammen.

– Både bønder og friere får være med å avgjøre om det er OK at de filmes i sengen. Det hele er jo veldig anstendig, og det blir bra TV av det, sier kommunikasjonsrådgiver for «Jakten på kjærligheten», Unn Grethe Berge i TV 2.

«Jakten på kjærligheten» åpnet med 365.000 seere tidligere i høst, men har siden klatret til rundt 500.000 skuelystne. Årets sesong er den 13 i rekken.

