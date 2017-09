«Jakten på kjærligheten»-frier trekker seg

I mandagens episode velger én av frierne å avslutte sin jakt på kjærligheten.

Mandag er det duket for tredje episode i årets sesong av «Jakten på kjærligheten». Bøndene har hatt «speed-dater» med frierne sine tidligere, og mandag skal de velge ut seks personer de ønsker å bli bedre kjent med. Dermed må bøndene for første gang avvise friere, og hele fire må dra.

Før bonden Ingvar Alvstad begynner å dele ut sine blomster, avslører frier Liv Tone Nilsen at hun har noe hun må fortelle.

– Det er veldig beundringsverdig det du gjør, men jeg er ikke klar for å finne kjærligheten, så jeg må få si tusen takk, sier Liv Tone (32) i mandagens episode.

Til VG utdyper Nilsen at hun meldte seg på «Jakten» for å finne ut om hun var klar for å finne kjærligheten.

– Jeg skjønte allerede etter «speed-daten» at det var jeg ikke, forteller hun.

Det var mange av de andre frierne som var klare for å finne kjærligheten, påpeker hun. For Nilsen er første punkt for å finne en kjæreste at man er på samme stadie i jakten.

– Jeg var ikke på riktig sted, mener hun.

Nilsen innrømmer at hun ikke var sikker på om hun var klar for å finne en kjæreste før hun meldte seg på programmet.

– Men jeg tenkte at «Jakten på kjærligheten» var det koseligste programmet å finne det ut på, forklarer hun.

– Da jeg kom dit, fant jeg fort ut at jeg ikke var helt klar, legger hun til.

– Skal jeg fortsette å date i stuen til hele Norge?



Frierne skal alle på «speed-date» med sin utkårede bonde, men siden det er en TV-produksjon, er ikke parene alene i rommet. Nilsen forteller at hun følte at hele Norge var med på daten.

– Skal jeg fortsette å date i stuen til hele Norge? spurte hun seg selv etter lyndaten.

– Da jeg kom ut, dunket ikke hjertet av kjærlighet, men av adrenalin. Jeg ble veldig sikker da på at jeg ikke var klar til å jakte på kjærligheten, og hvert fall ikke i stua til det norske folk, legger hun til.

TRAKK SEG: Liv Tone Nilsen ønsket ikke fortsette å date Ingvar Alvstad på TV. Foto: TV 2

I episoden som vises mandag, sier Nilsen at hun er full av beundring for både frierne og bøndene som velger å viser frem følelseslivet sitt på TV.

– Det var godt å få sagt det så ærlig, fordi det er tøft gjort å lete etter kjærligheten med kamera på slep. Jeg tar av meg hatten for dem, sier hun.

Bonden Ingvar Alvstad forteller til VG at han ikke hadde forventet at Nilsen skulle trekke seg.

– Jeg hadde tenkt det kunne skje, uten at jeg var forberedt på at noen ville gjøre det, sier han.

– Det kom faktisk litt brått på, så jeg ble litt overrasket, legger han til.

Alvstad respekterer at hun ikke ønsket å være med lenger.

– Det var noe hun ønsket å gjøre, og da må hun få lov til det. Jeg kunne ikke si noe på det, forteller han.

Nyter å holde folk på pinebenken

De to sier de ikke har hatt kontakt siden blomsterdagen. Nilsen er travelt opptatt med jobben som naturfaglærer på Huseby skole i Oslo, og forteller at hennes tidligere elever følger med på hennes TV-opptredner.

– De kommer bort og sier de har sett meg på TV, ler hun.

– De er herlige, og jeg elsker jobben min der, legger hun til.

Nå er det jobb, studering mot mastergrad og venner som står i fokus for Nilsen.

– Jeg har lært at man må prioritere og bruke tid på vennskap også, så det gjør jeg nå.

Alvstad, derimot, er mer hemmelighetsfull. «Jakten på kjærligheten» ble spilt inn i sommer, og utover høsten skal seerne få se hvordan det gikk - og om han fant kjærligheten.

– Jeg tror det blir en artig høst, for å si det sånn. Det er mange som lurer på hva som har skjedd og hvordan det gikk, men jeg får nyte å holde folk på pinebenken litt til, sier han lurt.