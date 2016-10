«Jakten»-frier Ingvild Bergum Berget fikk kalde føtter

Da Ingvild Bergum Berget (27) innså at det ikke kom til å bli par av henne og Sondre Stubrud (29), pakket hun kofferten.

Lier-kvinnen var den av TV-bondens friere som markerte seg aller sterkest fra start. Rivalene ga tidlig uttrykk for at de syntes 27-åringen tok vel mye plass i kampen om hjertet til Stubrud. Allerede på den aller første speed-daten testet Ingvild ut armkroken til Øyer-bonden.

Men underveis i innspillingen skjedde det noe, og det har blitt ganske klart for TV-seerne at entusiasmen har dalt. I kveldens episode forlater hun gården og bonden frivillig, vel å merke ikke med helt lett hjerte. Det faller en god del tårer.

– Jeg gråt av frustrasjon over omstendighetene, sier Bergum Berget til VG.

– Ting ble endret underveis, forklarer hun – uten å ville gå i detaljer.

– Jeg var selvfølgelig også trist, men også lettet over å få orden på tankene og følelsene. Og å slippe å snakke om følelser hele tiden, sier Bergum Berget til VG uten å ville utdype

– Man er jo der for å finne ut om man passer sammen, og jeg innså at jeg ikke hadde den samme kjemien med Sondre som jeg trodde jeg hadde i starten. Det var flere ting som spilte inn, legger hun til.

Hun syntes det var mest rettferdig å trekke seg av hensyn til de andre jentene.

– Det høres veldig samaritansk ut, ler hun.

OVER: Ingvild Bergum Berget og Sondre Stubrud endte ikke opp som par. Foto: TV 2

Skjønte utfallet

Imidlertid lå det mer bak. Bergum Berget merket nemlig at TV-bondens følelser også kjølnet.

– Det var en stor medvirkende årsak til at jeg valgte som jeg gjorde. Sondre var ikke så god til å skjule at han på det tidspunktet var klar på hvem han kom til å velge. Og det var ikke meg. Da blir det litt rart å bli klemt inn i romantiske situasjoner sånn for underholdningens skyld. Men jeg hadde selv også forstått at vi ikke passet sammen, innrømmer hun.

Bonden uforberedt

Stubrud tok frierens beslutning med fatning, selv om han forteller til VG at han var helt uforberedt på at hun skulle trekke seg.

– Jeg skjønte nok at Ingvild var usikker, men jeg så ikke dette komme.

– Med du ble ikke sønderknust?

– Hadde Ingvild vært favoritten, så ville jeg blitt lei meg. Og hun var kanskje det i starten, men ikke akkurat da. For meg var det derfor helt kurant og udramatisk at hun reiste. Det gjorde egentlig bare at jeg slapp å ta et valg, sier TV-bonden, som tidligere har grått over å måtte sende skuffede friere hjem.

Han tror at Bergum Bergets tårer falt mest fordi hun var lettet over å være ferdig med hele greia.

– Jeg tror ikke hun gråt fordi hun syntes det var trist å reise fra meg.

Bergum Berget er fortsatt singel – og fortsatt på jakt etter den store kjærligheten.

– Send gjerne en utfordring ut til folket, til alle som tør å takle meg – som bare tuter og går i mitt tempo. De ter bare å ta kontakt, ler hun.

27-åringen, som til daglig jobber som lærer, har allerede fått en del henvendelser.

– Det er veldig rart, men også litt smigrende.

«Jakten på kjærligheten», som er i sin 13. sesong, startet høsten med tidenes laveste seertall, kun 356.000. Siden har responsen tatt seg opp. Forrige uke benket 460.000 seg foran bondesjekkerne.

