«Jakten»-frier følte seg snytt

Mette Skare (37) reagerte med tydelig irritasjon da Valdres-bonden Audun Øygard (40) valgte Marte Flemmen Berg (31) i den aller siste utvelgelsen.

Gjennom hele sesongen av «Jakten på kjærligheten» har TV-seerne vært vitne til god kjemi mellom Øygard og Skare. Kanskje kom derfor bondens siste valg nesten like overraskende på TV-seerne som på Skare selv.

Da nederlaget var et faktum, forklarte Skare til TV-bonden, mens kamera gikk, at hun ikke hadde så mye mer å si. Hun ga ham en heller kjølig klem og spaserte bort.

Valgseansen er kortet kraftig ned på TV. Bonden brukte i virkeligheten mye lengre tid før han kom til poenget, forklarer «Jakten»-frieren.

– Audun startet med å fortelle hvor godt han egentlig likte meg. Jeg husker at jeg satt og så ned lenge. Selv om jeg hadde en følelse av det kanskje ikke gikk veien, trodde jeg samtidig at det ville gjøre det, sier Skare til VG.

I forrige ukes episode, da Skare og Øygard hadde litt tid sammen alene, og hun lå i armkroken hans på gresset, snakket de om mer enn det som ble vist på TV.

– Jeg sa til ham at hvis han ikke kom til å velge meg, så var det bedre om han ga meg et hint om det. Men han kunne jo ikke si noe. Sånn er opplegget.

37-åringen fra Hønefoss innrømmer at hun likevel følte seg litt lurt.

– På en måte gjorde jeg det. På en annen måte ikke. Audun hadde gitt meg positive tilbakemeldinger på daten tidligere på dagen. Også utenfor kamera. Han sa vi kunne vært et bra par. Derfor torde jeg omsider selv også å åpne meg mer. Jeg hadde holdt litt tilbake frem til da. Det var en perfekt date, hadde det ikke vært for Marte.

Skare ser ikke bort fra at bonden var like positiv overfor de andre jentene når han hadde dem på tomannshånd.

– I en normal setting ville jo alle oppmuntringene jeg fikk, ha vært et tydelig tegn på at man liker noen. Samtidig så jeg at han også hadde et godt øye til Marte.

Jukset med tidspunkt



I kveldens episode var det fremstilt som om Skares date fant sted før rivalens. I virkeligheten var det motsatt. Stevnemøtet mellom Øygard og Flemmen Bergs, som var kveldens heteste, skjedde kvelden før, mens Skare ble bedt med på sykkeltur neste morgen.

– Det var rett på valg etter at han og jeg kom tilbake. Selv om han sa til meg at valget var ganske åpent frem til den siste daten, hadde han nok allerede bestemt seg, tror Skare.

37-åringen var såret og overrasket der og da. Da hun reiste hjem, trengte hun et par dager for seg selv. I dag har hun det fint, men hun er fortsatt singel.

– Da alt kom til alt, var det kanskje best sånn. Hvis det funket mellom Audun og Marte, er det lite sannsynlig at det ville funket mellom ham og meg. Marte og jeg er veldig forskjellige, forklarer hun.

Ikke mer sjekke-TV

Uansett angrer ikke Skare på deltagelsen.

– Jeg sitter igjen med mange gode opplevelser. Audun er en kjempefin gutt, som egentlig har alt. Jeg ønsker ham alt godt. Hadde vi møttes igjen, skulle jeg klart ¨å ha en normal samtale med ham. Men jeg kommer aldri til å være med på et sånt program igjen. Dette er ikke måten jeg skal lete etter kjæreste på i fremtiden, ler Skare.

Nå når katta er ute av sekken, er hun klar for å date igjen.

– Jeg håper du finner et fint bilde av meg, dette er jo tidenes kontaktannonse, sprudler den ferske realitykjendisen, som til daglig jobber i politiet.

Øygard: – Hun har rett



Den omsvermede TV-bonden har forståelse for Skares reaksjon.



– Hun har vel rett i det hun sier. Det funket bra med henne og meg, og jeg likte henne veldig godt. Når det er sagt, så skulle jeg ønske jeg hadde kunnet vært litt mer åpen, men dette er jo et konsept, sier Øygard til VG.



På spørsmål om det stemmer som han sa til Skare – at valget var åpent helt frem til det siste – svarer Valdres-bonden:

– Det er riktig å si at jeg ble overbevist på den siste daten.



Om han og Flemmen Berg er et par i dag, får seerne først vite om et par uker.

