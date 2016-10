«Jakten»-bonden Axel Tobias sendte to friere hjem

Axel Tobias Sanderud (43) hadde ikke samvittighet til å beholde to kvinner, når han kun hadde varme følelser for den ene.

Mens den yngre TV-bonden Martin Vågsæter (22) fra Stranda flørter hemningsløst og kliner med begge sine to gjenværende friere i «Jakten på kjærligheten», ble tilværelsen med mange damer på gården etter hvert for krevende for Sanderud.

I mandagens episode skulle han egentlig bare sende én av tre friere hjem, men sånn gikk det ikke. Singsås-bonden valgte å sende to kvinner hjem.

– Det var det som føltes mest rett der og da, sier Sanderud til VG.

– Siden det var en jeg hadde mer følelser for enn de andre, ble det feil for meg å fortsette med to.

Både Nina Kaspersen (44) og Camilla Thysnes (40) tok nederlaget med fatning da bonden tok dem til side hver for seg og forklarte situasjonen.

– Det gjorde det jo mye lettere for meg at de skjønte min situasjon, sier Sanderud.

LYKKELIG: Gro Langnes får gladmeldingen.

– Dristig valg

Gleden var stor hos Gro Langnes (36) da hun fikk beskjed om at hun får bonden for seg selv under resten av innspillingen.

– Det var en lettelse da spenningsboblen brast. Luften hadde vært så tykk den dagen at man kunne skjære i den, sier Langnes til VG og legger til at Axel Tobias for øvrig tok et dristig valg.

– Han kunne jo risikert å sitte igjen med ingen. Men han var nok rimelig sikker på følelsene mine, sprudler hun.

Sanderud taklet altså innspurten på en helt annen måte enn Martin Vågsæter, som har testet ut kjemien foran TV-seerne nokså til gangs.

VRAKET: Nina Kaspersen får beskjeden.

– Haha, jeg har nok vært litt mer nøktern enn ham, ja. Det var ikke noe jeg hadde bestemt meg for på forhånd, men det er bare en sånn person jeg er. Dessuten er jeg litt eldre enn Martin.

I det hele tatt har det vært en spesiell erfaring for 43-åringen å være med på en TV-innspilling.

VRAKET: Camilla Thysnes får beskjeden.

– Nå skjønner jeg hvordan ting foregår, og hvor mye som må gjøres om og om igjen for at det skal sitte. Alt har tatt mye lenger tid enn jeg regnet med, men jeg angrer ikke, sier han hemmelighetsfullt.

Det er nemlig for tidlig å røpe hvorvidt han og Langnes ble kjærester og i så fall fortsatt er det.

Første gang



Det har skjedd i én tidligere sesong at en bonde har sendt en frier hjem før skjema, men aldri at to ha blitt sendt hjem på likt. For TV 2 ble det viktig å etterkomme bondens ønske.

– «Jakten på kjærligheten» handler først og fremst om å finne kjærligheten. Når Axel Tobias var så sikker på at det var Gro han ønsket å sitte igjen med til slutt, ble vurderingen i denne situasjonen å la følelser gå foran, sier Kommunikasjonsansvarlig Unn Grethe Berge i TV 2.

