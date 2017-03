Isprinsessen Nancy Kerrigan skal konkurrere igjen – i «Skal vi danse»

23 år etter kunstløpsdramaet på Hamar kaster Nancy Kerrigan (47) seg ut på parketten i «Dancing With The Stars».

ABC News har offentliggjort hvilke kjendiser som skal svinge seg om kapp i den 24. runden av TV-konkurransen.

Blant de håpefulle er shøytestjernen Nancy Kerrigan, som skal bryne seg på blant andre «Real Housewives of Beverly Hills»-aktuelle Erika Jayne og Mr. T.

Isdramaet på Hamar: Vold, juks og sjalusi

Kerrigan, som kan skilte med to OL-medaljer, skal danse med instruktøren Artem Chigvintsev.

«Vi er definitivt klare! Kan ikke vente med å starte med min fantastiske partner», skriver Kerrigan på Twitter.

Der forteller hun også at hun gleder seg til å lære nye ting:

«Jeg skal gjøre mitt beste», skriver hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kunstløpsdronningen havnet for alvor i medienes søkelys i forkant av OL på Lillehammer i 1994, da hun ble overfalt like i forkant av konkurransen. Det viste seg senere at det var kunstløpsrivalen Tonya Hardings eksmann som hadde leid inn overfallsmannen.

Tonya Harding: Forteller alt i skandalebiografi

Kerrigan klarte likevel å ta sølvmedalje i sin disiplin.

DRAMA: Nancy Kerrigan på forsiden av VG 8. februar 1994. Faksimile

Tonya Harding fikk sitt kunstløp ødelagt da skøytelissen hennes løsnet, og hun ble den store taperen i dramaet. Senere innrømmet hun også at hun kjente til attentatplanene mot Kerrigan.

Oppdatert? Hun skal spille Harding på lerretet

Mens Kerrigan fikk modellkontrakt med kosmetikkfirmaet Revlon på

drøye fem millioner kroner like etterpå, ble Harding utestengt fra kunstløp på livstid – og fengslet.

Harding har de senere årene holdt på med boksing.

Husker du? Mistet alt og måtte tigge om penger

Nancy Kerrigans liv har imidlertid inneholdt mye dramatikk også i tiden etter OL. I 2010 ble hennes far drept og hennes bror pågrepet og mistenkt. Han ble senere dømt til to og et halvt års fengsel.

Tårevåt avskjed: Nancy Kerrigan gravla sin far

Etter at hun la opp karrieren etter Lillehammer-OL, har Kerrigan stilt opp i en rekke TV-show og engasjert seg i veldedighet. Hun har skrevet instruksjonsbok om kunstløp og stilt opp som ekspertkommentator. I 2006 deltok hun i «Skating with Celebrities», men klarte ikke å plassere seg høyere enn på en fjerdeplass.

Visste du? Nancy Kerrigan CD-debuterer

Kerrigan er gift og har tre barn.