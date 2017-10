Heidi Montag og Spencer Pratt fikk sønn

Realityparet, kjent fra «The Hills», fikk en sønn søndag. Gutten skal hete Gunner Stone.

De ble kjent for krangling og plastiske operasjoner, men Heidi (31) og Spencer Pratt (34) har holdt sammen i drøyt ti år.

De giftet seg i 2009, og i april i år delte paret, én gang kjent som «Speidi», nyheten om at de ventet sitt første barn.

Søndag ettermiddag kom sønnen, som skal hete Gunner Stone. Det bekrefter paret til US Weekly, som også hadde nyheten om graviditeten eksklusivt.

Gutten veide 3062 gram og var 48 centimeter langt ifølge kjendismagasinet.

– Vi er så velsignet som fikk en vakker, frisk gutt. Det var en tøff og veldig givende opplevelse, sier Montag til magasinet.

Heidi har delt mange aspekter ved graviditeten med sine nær 700.000 følgere på Instagram, mens Spencer på sin Instagram-konto stort sett har delt videoer av at han mater kolibrier .

Det er kjent at Pratt er fascinert av steiner og krystaller, og søndag takket han på Twitter en krystallbutikk i Hollywood for angivelig å ha skjenket dem krystaller verdt 27.000 dollar i anledning fødselen. Det kan også tenkes at guttens navn er inspirert av farens steinsamling.

Som to av de største stjernene i MTV-programmet, hvor Pratt blant annet var kjent for sin kontroversielle oppførsel, hadde «Speidi» angivelig en lønn på to millioner dollar i året.

Men i fjor ble det kjent at paret hadde brukt opp midlene sine, og bodde hjemme hos foreldrene for å spare penger.

– Vi hadde personer som tok seg av økonomien vår, som fortalte at vi måtte slutte å sløse penger. Vi hørte ikke etter, og trodde vi visste hva vi holdt på med, fortalte Montag til People.

Så fort pengene kom inn på kontoen, gikk de rett ut igjen. Blant annet skal duoen ha brukt én million på en luksusgarderobe til Montag, samt at de kunne bruke opp mot 3000 dollar på én vinflaske.

UNG KJÆRLIGHET: Spencer Pratt og Heidi Montag på et veldedighetsarrangement på Taco Bell i Los Angeles i oktober 2007. Foto: Matt Sayles , AP

Etter at «The Hills» var over, fortalte Montag hvordan hun i 2010 hadde fått utført ti plastisk kriurgi-inngrep på én dag, og erklærte seg avhengig av plastisk kirurgi.

Pratt forklarte i etterkant at han ble sjokkert da han så kona første gang etter inngrepene.

– Rett etterpå ... Det er det verste jeg har opplevd i hele mitt liv. Ingen som elsker noen skal behøve å se noe sånt, sa han da.

Heidi har også forsøkt seg også på en musikkarriere, både i 2010 og i 2012, uten suksess.