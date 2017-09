Giftet seg ved første blikk: Nå venter de barn

Annabelle Bauer (31) og Vebjørn Tveiterås (31) møttes første gang i sitt eget bryllup i 2014. Nå bærer TV-stuntet frukter.

– Ja, det stemmer. Jeg er gravid, og vi venter vårt første barn, bekrefter en lykkelig Bauer til VG.

– Vi er så stolte, så dette er bare hyggelig å kunne dele med omverdenen, sier 31-åringen, som er fire måneder på vei.

Først i neste uke får de vite om det er en gutt eller jente de venter.

– Vi er spente, men navn har vi ikke begynt å tenke på ennå.

Litt over tre år er gått siden TV-seerne fikk se de to prøve lykken i det omstridte realitykonseptet «Gift ved første blikk» på TVNorge. VGs anmelder ga programmet terningkast 4.

BRYLLUPET: Vebjørn Tveiterås og Annabelle Bauer. Foto: Foto: Renate Madsen/TVNorge

– Tørre å våge

Bauer sier hun tror det blir fint på sikt å kunne fortelle sønnen eller datteren hvordan mamma og pappa møttes.

–Vi har jo vårt aller første møte på film, ler hun og legger til:

– Vi ønsker å videreføre våre verdier til barnet, blant annet det at man skal tørre å våge og være åpne for nye ideer. At vi får den første «Gift ved første blikk»-babyen, er kult. Det viser at dette TV-konseptet kan fungere, også over tid.

Allerede for tre år siden fikk Bauer og Tveiterås spørsmål fra pressen om de planla familieforøkelse. Den gangen var de nøye på at det var viktig å få nok kjærestetid sammen før de eventuelt forsøkte å få barn.

Par-terapi



Helt fra innspillingen og frem til i dag har de to gått i par-terapi jevnlig.

– Det kommer vi til å fortsette med, fordi det er forebyggende. I disse samtalene har vi lært viktigheten av å tørre å være sårbare. Det er så lett å angripe hverandre og krangle, i stedet for å ta ansvar og fortelle om sine egne, sårede følelser., mener Bauer.

– Er dere overrasket selv over å ha kommet dit dere er i dag?

–Ja, litt. Ingen av oss hadde erfaring med et langvarig forhold fra før. Men vi har jobbet veldig hardt for dette, fordi vi begge har et sterkt ønske om å få det til.

Alle som fulgte Bauer og Tveiterås på TV skjønte at sistnevntes arbeidsmengde bør på en utfordring for den gryende romansen. I dag er det ikke noe problem.

– Vebjørn jobber veldig mye mindre. Begge har redusert arbeidsmengden. Nå planlegger vi høstferie sammen – vi skal til Skottland, betror Bauer.

Ny bolig



Paret har nylig kjøpt seg leilighet på Grunerløkka i Oslo og dermed flyttet ut av Tveiterås' ungkarsrede.

– Nå har vi leilighet med barnerom, sprudler den vordende moren.

NYFORELSKET: Annabelle Bauer og Vebjørn Tveiterås da utfallet av serien var klart. Foto: Frode Hansen , VG

«Gift ved første blikk» fikk sterk kritikk for ikke å ta ekteskapet på alvor før premieren i 2014.

Kritiske røster stemplet konseptet som umoralsk. Siden har TVNorge vist ytterligere to runder med realityserien. Sesong fire er ferdig filmet og går på lufta til neste år.

TVN: – Strålende

TVNorge kjenner ikke til gladnyheten før VG ringer, men kanalen fryder seg over at konseptet har gitt så gode resultater:

– Dette er helt strålende nyheter. Vi vil først og fremst gratulere Annabelle og Vebjørn så mye med graviditeten. Det er flott å få bevist at metodene vi brukte i programmet, ikke bare er en god hjelp til å finne kjærligheten, men også til å stifte en familie. Vi håper selvsagt på flere «Gift ved første blikk»-barn, sier Ola-Magnus Svihus, kommunikasjonsrådgiver i TVNorge.

Tidligere har realityserier som «Jakten på kjærligheten», «Big Brother» og «Paradise Hotel», resultert i babyer.



