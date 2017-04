Bruker 350.000 i måneden på klær

«Real Housewives of Beverly Hills»-stjerne Erika Jayne (45) sier hun bruker rundt 350.000 kroner i måneden på klær, sko og tilbehør.

TV-husfruen Erika Girardi, kjent under artistnavnet Erika Jayne, er for tiden også deltaker i den amerikanske versjonen av «Skal vi danse». Nylig ga hun også ut singelen «XXPEN$IVE», som gjør narr av hennes overdådige livsstil. Og det koster å være henne:

– Det er mye. Kanskje 40.000 dollar på klær, sko og aksessoarer, sier hun til In Touch, og legger til:

BRUKER MYE PÅ IMAGE: Sangeren Erika Jayne på Grammy Awards i Los Angeles i februar. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

– Men det er for jobben. Jeg er på TV, det er det jeg lever av. Det er en del av jobben.

Foruten å være i realityserien med blant andre Yolanda Hadid, Lisa Rinnan og Lisa Vanderpump, har Erika altså sin egen artistkarriere der hun har hatt flere låter inne på Billboards ulike dance/electronica-topplister.

Girardi innrømmet også nylig på et talkshow at å ta Botox og såkalte «fillers» er blant hennes dyreste utlegg, ifølge E! News. Da talkshowvert Andy Cohen spurte henne om hun noensinne hadde fått noe gjort, svarte hun:

– Å, kom igjen, selvfølgelig! Se på ansiktet mitt! svarte hun da.

Hun fortalte også at hun trener med personlig trener fire ganger i uken og at hun bruker et hår- og make up-team hver dag hun jobber.

Girardi er gift med den kjente advokaten Thomas Girardi (77), som var en av de vinnende advokatene i saken som inspirerte filmen «Erin Brockovich» med Julia Roberts i hovedrollen.