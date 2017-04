Blac Chyna får ikke bruke Kardashian-navnet

Blac Chyna (28) har fått avslag på søknaden om å få sikre seg det berømte etternavnet.

Realitykjendisen, best kjent som av-og-på-kjæresten til Rob Kardashian (30), sendte inn varmerkesøknad før jul. Chyna ønsket evig rett til å hete Angela Renée Kardashian, hvis det det planlagte ekteskapet med Rob Kardashian skulle ende med brudd.

Nå har hun fått formelt avslag, skriver TMZ.

Resten av Kardashian-familien har helt fra starten vært svært negative til ideen. Robs søstre Kim, Kourtney og Khloe Kardashian gikk rettens vei for å hindre sin brorens kjæreste i å varemerke navnet – på tross av at Chyna er mor til deres fire måneder gamle niese.

TURBULENT: Blac Chyna og Rob Kardashian på en kjendisfest i mai i fjor. Foto: AP

Kardashian-søstrene har i dokumenter som People har fått innsyn i, argumentert med at Chyna bevisst søker om å få økonomisk utbytte og andre fordeler ved å benytte etternavnet. De ville også forby henne å bruke navnet i et eventuelt ekteskap.

Chynas advokat Walter Mosley uttalte i desember at han har sikret sin klient en rekke varemerker, og at det var første gang noen hadde protestert.

– Men dette er jeg sikker på vi vinner, fordi det er faktisk hennes eget navn. Vi snakker ikke om tyveri her. Alt bunner i en misforståelse. Jeg skal gjøre mitt beste for klienten min, uttalte Mosley.

Hverken han eller Chyna har uttalt seg om utfallet av saken.

Men selv om et ekteskap muligens kunne gitt henne tillatelse til å bruke navnet så lenge den romantiske alliansen varte, er det uansett et stykke igjen. Det er nemlig solid knute på tråden mellom Rob og Chyna. Det fra før turbulente forholdet endte brått like før jul i fjor, og de har så langt ikke funnet tilbake til hverandre.

Paret har det siste året hatt sitt eget show på TV-kanalen E!.

En ikke navngitt kilde nær Chyna hevder imidlertid at 28-åringen ikke har noen baktanker ved å søke om å varemerke navnet sitt, men at det er viktig for henne å ha samme navn som datteren, Dream Kardashian.

