«Bachelor in Paradise»-skandalen oppklart: – DeMario gjorde ikke noe galt

Etter måneder med påstander om sex-skandale, sier reality-deltaker Corinne Olympios at DeMario Jackson ikke gjorde noe galt under opptakene til «Bachelor in Paradise».

Det var i juni produsentene av «Bachelor in Paradise» stoppet innspillingen med tidligere deltakere fra den amerikanske «Ungkaren» og «Ungkarskvinnen» i Mexico.

Avgjørelsen kom etter at flere produsenter skal ha klaget inn «uakseptabel oppførsel» som gikk på en hendelse av seksuell art mellom deltagerne Corinne Olympios og DeMario Jackson. Enkelte produsenter var i tvil om Olympios var i stand til å gi samtykke.

Tirsdag spilte programleder Chris Harris inn en «tell all»-episode der Corinne Olympios snakket ut om hendelsene. Hun sa der at hun ikke klandrer Jackson, og aldri klandret ham.

– Han gjorde ikke noe galt, sa hun til programlederen.

Olympios sa også at hun hadde gått på medisiner hun ikke visste at man ikke skulle blande med alkohol, ifølge TMZ.

TIDLIGERE «UNGKAREN»-DELTAKER: Corinne Olympios med Nick Viall i «Ungkaren»-sesongen som gikk på FEM i sommer. Foto: TVNORGE/FEM

Warner Bros’. internundersøkelse der de gjennomgikk TV-opptak og intervjuet alle 20 deltagere og 25 produksjonsarbeidere, støttet ikke opp under bekymringsmeldingene, og i en uttalelse skrev de at opptakene av hendelsen ikke viser at Olympios har vært utsatt for noe upassende:

– Produksjonen av denne sesongen av Bachelor in Paradise» vil fortsette, og vi planlegger endringer i seriens retningslinjer og prosedyrer for å forbedre og videreutvikle sikkerheten til alle deltakere.

DeMario Jackson fikk likevel ikke komme tilbake til innspillingen.

Da innspillingen gikk i gang igjen, var det angivelig med strengere restriksjoner. Ifølge TMZ var et av de nye tiltakene at grensen for alkoholinntak nå er to drinker i timen per person. I tillegg skulle de ha mat tilgjengelig hele tiden.

Jackson snakket tidligere med E! News om all kritikken og skjellsordene han og Olympos har fått etter at skandalen ble kjent.

FRIKJENT: DeMario Jackson skal ikke ha gjort noe galt i «Ungkaren i paradis». Foto: TVNORGE/FEM

– Når man publiserer en svart manns ansikt med en hvit jentes ansikt, før noen av oss hadde kommentert saken, ble jeg sett på som voldtektsmann, sa han i intervjuet.

Jackson hevder at han så etter kameraer for å forsikre seg at de filmet hendelsen da de to gikk til bassenget etter det han beskriver som «klining» i baren. Han hevder hendelsen endte med oralsex. Deltageren hevder også at han tre dager senere ble bedt om å forlate produksjonen, og at hendelsen ble klaget inn like etter det.

Olympios på sin side sendte ut en uttalelse noen dager etter at produksjonen ble stanset der hun sier hun husker lite av hendelsen. Hun engasjerte også Hollywood-advokaten Marty Singer til å forsvare henne.

– Jeg er et offer og har brukt den siste uken på å prøve å forstå hva som skjedde 4. juni. Selv om jeg husker lite, skjedde det tydeligvis noe fælt, sa hun gjennom agenten Stan Rosenfield, ifølge Hollywood Reporter.

Her hjemme sendes serien på FEM, men de ligger etter USA, så sesong tre vises ikke før senere i år.