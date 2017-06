«Bachelor in Paradise»-skandalen fortsetter

Produksjonen av «Ungkaren»-serien ble stoppet i helgen. Nå skal nok en produsent sendt inn klage på den påståtte hendelsen med «upassende oppførsel».

«Bachelor in Paradise» er inne i sin fjerde sesong. De single mennene og kvinnene, tidligere deltakere fra den amerikanske «Ungkaren» og «Ungkarskvinnen», bor sammen i Mexico, og programmet går ut på at deltakere som ikke fant kjærligheten i de nevnte programmene utforsker nye muligheter her.

Bakgrunn: Stoppet reality-innspilling i Mexico

I helgen stoppet Warner Bros. innspillingen etter et påstått tilfelle av «misconduct» på settet. «Misconduct» kan bety både upassende oppførsel, vanskjøtsel og embetsmisbruk.

Angivelig dreier det seg om en hendelse av seksuell art mellom to deltakere, Corinne Olympos og DeMario Jackson, der enkelte produsenter er i tvil om den ene parten var i stand til å gi samtykke.

Les mer: Alle «Ungkaren»-skandalene (krever innlogging)

TV-AKTUELL: Corinne Olympios, her som sjekker av «Ungkaren» Nick Viall på FEM i disse dager, befinner seg i sentrum av kontroversen i nye «Ungkaren i paradis». Foto: , TVNORGE





Ifølge E! News skal nå nok en produsent ha sendt in klage på hendelsen.

Realityserien hadde bare filmet i én uke da produksjonen ble stoppet og deltakerne sendt hjem mens Warner Bros. undersøker saken.

Gikk galt: Tidligere TV-stjerne arrestert for bildrap

– Vi er blitt gjort oppmerksomme på påstander om upassende oppførsel på settet i Mexico. Vi har stoppet produksjonen og gjennomfører nå en grundig undersøkelse av disse påstandene, sa Warner Bros. i en uttalelse, ifølge Washington Post.

Chris Harrison, programleder for «Ungkaren» og alle spin-off-seriene, beklager det som har skjedd. I en skriftlig uttalelse denne uken sier han at han normalt ikke ville kommentert en slik situasjon, men at han nå må gjøre et unntak «fordi det verserer så mange rykter».

Les mer: «Ungkaren»-stjerne i traktor-dødsulykke

TIDLIGERE SESONG: Deltakerne på sesong 2 av «Bachelor in Paradise» feirer premieren i Los Angeles i august 2015. Foto: Jesse Grant , AFP/ Getty

– Dere har uten tvil fått med dere at produksjonen er stanset. Jeg kan bekrefte at dette dessverre stemmer. Av respekt for alle de involverte, kan jeg ikke si mer akkurat nå. (...) Sikkerheten til deltagerne og staben er det aller viktigste for oss. Derfor startet vi etterforskningen umiddelbart. Når alle fakta foreligger vil det bli bestemt hva som vil skje videre, skriver Harrison, og beklager alle ulemper saken medfører.

Kanalen ABC har så langt ikke kommentert saken. Programmet skal etter planen ha premiere 4. august i USA.

Her hjemme sendes serien på Fem, men de ligger etter USA, så sesong tre vises ikke før senere i år. Olympios er imidlertid aktuell i runde 21 av «Ungkaren», som i disse dager vises på norsk TV.