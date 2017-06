«Bachelor in Paradise» innfører alkoholrestriksjoner

Innspillingen av «Bachelor in Paradise» er i gang igjen etter skandale-avbruddet. Men ifølge TMZ får deltagerne nå maks to drikkeenheter hver i timen.

For to uker siden ble innspillingen av «Ungkaren»-søsterprogrammet stoppet etter at flere produsenter skal ha klaget inn «uakseptabel oppførsel» som gikk på en hendelse av seksuell art mellom deltagerne Corinne Olympos og DeMario Jackson. Enkelte produsenter var i tvil om den ene parten var i stand til å gi samtykke.

Bakgrunn: Stoppet reality-innspilling i Mexico

Warner Bros. sendte alle hjem mens de undersøkte saken, men forrige uke var de ferdige med internetterforskningen og annonserte at produksjonen av sesong 4 skulle startes opp igjen:

– Produksjonen av denne sesongen av «Bachelor in Paradise» vil fortsette, og vi planlegger endringer i seriens retningslinjer og prosedyrer for å forbedre og videreutvikle sikkerheten til alle deltagere, skrev Warner Bros.

Les mer: «Ungkaren»-stjerne i traktor-dødsulykke

TV-AKTUELL: Corinne Olympios, her som sjekker av «Ungkaren» Nick Viall på FEM i disse dager, befinner seg i sentrum for kontroversen i nye «Bachelor in Paradise». Foto: Foto: , TVNorge

Ifølge TMZ er et av de nye tiltakene at det innføres strenge regler for hvor mye alkohol deltagerne kan få i seg. Ifølge deres anonyme kilder i produksjonen, er grensen nå to drinker i timen per person. I tillegg skal de ha mat tilgjengelig hele tiden.

Snakket ut

DeMario Jackson har snakket med E! News om all kritikken og skjellsordene han og Olympos har fått etter at skandalen ble kjent.

– Når man publiserer en svart manns ansikt med en hvit jentes ansikt, før noen av oss hadde kommentert saken, ble jeg sett på som voldtektsmann, sa han i intervjuet.

Gikk galt: Tidligere TV-stjerne arrestert for bildrap

Jackson forsvarte også Olympos som skal ha opplevd såkalt «slut-shaming», der man blir beskyldt for å være løs på tråden. Han forteller at han og Olympos følte et fellesskap da de møttes, fordi de begge ble stemplet som «skurker» i sesongene de var med i før «Bachelor in Paradise».

– Vi gratulerte hverandre med å være skurkene. Jeg sa «Jeg har akseptert den rollen». Vi lo av det og sa «Vi kommer til å dominere «Paradise», på en kameratslig måte, som venner. Og så hadde vi mer gøy sammen … og tok et par drinker, sier han til E!

Fikk du med deg: «Bachelor in Paradise»-skandalen fortsetter

Jackson hevder at han så etter kameraer for å forsikre seg at de filmet hendelsen da de to gikk til bassenget etter det han beskriver som «klining» i baren. Han hevder hendelsen endte med oralsex. Deltageren hevder også at han tre dager senere ble bedt om å forlate produksjonen, og at hendelsen ble klaget inn like etter det.

– Husker lite

Olympios på sin side sendte ut en uttalelse noen dager etter at produksjonen ble stanset der hun sier hun husker lite av hendelsen.

– Jeg er et offer og har brukt den siste uken på å prøve å forstå hva som skjedde 4. juni. Selv om jeg husker lite, skjedde det tydeligvis noe fælt, sa hun gjennom agenten Stan Rosenfield, ifølge Hollywood Reporter.

HAR BEKLAGET: Programleder for «Ungkaren», Chris Harrison, har beklaget produksjonsstoppen for fansen. Foto: , TVNorge

Les også: «Bachelor in Paradise»-innspillingen fortsetter

Olympios har engasjert Hollywood-advokaten Marty Singer til å forsvare henne.

DeMario kommer ikke tilbake denne sesongen, selv om Warner Bros’. internundersøkelse der de gjennomgikk TV-opptak og intervjuet alle 20 deltagere og 25 produksjonsarbeidere, ikke støttet opp under bekymringsmeldingene.

Ifølge E! Fortsetter Olympios’ juridiske team med egen etterforskning.

Her hjemme sendes serien på Fem, men de ligger etter USA, så sesong tre vises ikke før senere i år. Olympios er imidlertid aktuell i runde 21 av «Ungkaren», som i disse dager vises på norsk TV.

«Bachelor in Paradise» går ut på at single menn og kvinner som ikke fant kjærligheten i «Bachelor» eller «Bachelorette», utforsker nye muligheter sammen i Puerto Vallarta i Mexico.

Etter planen skulle serien hatt premiere på ABC i USA 8. august.