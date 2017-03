«Anno»-vinneren om kommentarene: – Det beste komplimentet jeg får

Etter ti intense uker kunne en sliten, men lykkelig Linn Elise Rølvåg (34) slippe følelsene løs.

Etter først å ha slått Katja Kålheim (43) i semifinalen, danket Rølvåg ut Simen Havig-Gjelseth (45) i det endelige oppgjøret. Da kom tårene.

– Reaksjonen var ekte. Følelsene lå utenpå huden. Min første tanke var at «ja, nå er det slutt». Selv om jeg var veldig glad, var det også trist. I tillegg ble jeg så rørt over den gleden alle de andre viste på mine vegne. Det er jo ikke en selvfølge, sier Rølvåg til VG.

Fikk du med deg? «Anno»-deltager fikk sauekopper

Mens «Farmen» på TV 2 hver sesong flommer over med intriger og drama, blir «Anno»-deltagerne hyllet i sosiale medier for at de ikke går bak ryggen på hverandre. Hver uke følger over en halv million nordmenn med på NRK-serien.

«Dette har vært skikkelig feelgood-TV. Flotte, varme og rause folk, midt i all verdens konflikter og dritt. Balsam for hodet tre ganger i uka», skriver en seer på «Anno»s Facebook-side.

– Det er helt fantastisk og det beste komplimentet jeg får. At TV-seerne legger merke til samarbeidet og samholdet, betyr så veldig mye. Jeg er utrolig stolt og glad for det, sier Rølvåg, som kommer fra Vesterålen og jobber som løytnant og helikopterpilot i 330-skvadronen i Forsvaret.

– Vi hadde noen tilløp til friksjoner, men var alle enige om at vi skulle ha det høyt under taket og ta tak i ting med en gang for å skape forståelse. Men vi var også overveldet der inne over at vi fikk det til, innrømmer hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

BORGERBREV: Linn Elise omgitt av alle rivalene og programleder Selda Ekiz etter at seieren var et faktum. Foto: Frank Foss/NRK/STRIX

Fikk tannsmerter: Måtte avbryte «Anno»-innspilling

Mens «Farmen»-vinneren får hytte og bil, må «Anno»-vinneren ta til takke med borgerbrev, i denne sesongen fra Trondheim. Rølvåg ser ikke bort fra at størrelsen på premien kan ha noe å si for hvilke deltagere som fristes til å søke.

Fikk du med deg? Lothepus overrasket av skattesmell – før TV 2 lovet å rydde opp i blemmen

– Premien kan nok ha en del å si for motivasjonen. «Anno» tiltrekker seg dem som er genuint interessert i selve opplevelsen. Det egosentriske viker litt plass for fellesskapet. Jeg var ikke med for premien i det hele tatt. Selvfølgelig er det kjekt å vinne noe, men jeg har alt jeg trenger av materielle goder. Det tenkte jeg rett og slett ikke på.

Rølvåg tok ikke seieren for gitt. Hun er svært ydmyk over å være den av 13 som sto igjen helt til slutt.

– Simen er så dyktig, og jeg hadde unnet ham seieren like masse. Han hadde virkelig fortjent å vinne. Mange hadde forstjent å vinne. Alle er flinke på hver sin måte, og alle har styrker og svakheter.

NUMMER TO: Simen Havig-Gjelseth. Foto: Frank Foss/NRK/STRIX

– Var best

Havig-Gjelseth på sin side hyller Rølvåg.

– Jeg har enorm respekt for Linn Elise, for hva hun gjør, hva hun står for og hvem hun er. Helt oppriktig mener jeg hun er den riktige vinneren av «Anno». Hun fortjente seieren mer enn meg fordi hun var og er best.

Han var fra start tydelig på at han gikk for seier.

– Men noen uker inn i innspillingen var jeg ikke like sikker. Ved å innse at veien er målet, var det lettere å nyte hele opplevelsen. Når jeg nå skulle bli slått, er jeg glad det ble av Linn Elise.



Fester sammen

Begge skal se finaleepisoden sammen med de fleste av de andre deltagerne i innspillingsbyen Trondheim. De har fortsatt god kontakt og feirer avslutningen med felles middag.

– Det er liksom gjengen. Jeg var ikke alene om å vinne. Resultatet skyldes alles innsats til å jobbe hardt for hverandre og samholdet. Det var på grunn av dem at jeg vant – jeg hadde aldri klart det alene, sier Rølvåg.

Havig-Gjelseth har lært å slutte å sette andre mennesker i bås.

– Jeg har vært alt for stigmatiserende i mine møter med folk. Det å komme «under huden» på folk tar tid, og for å få det til skikkelig, må man først kjenne seg selv godt. Det viktigste jeg lærte i «Anno», lærte jeg om meg selv.

Øyeåpner



Overgangen fra 1537 til 2017 var stor for Rølvåg.

– Det har blitt veldig synlig for meg hvor travelt vi har det i dag. Bare tenk på telefonen! Alle stirrer ned i den. Det er helt surrealistisk. Der inne fikk vi så god tid til å snakke sammen, og det har vært en øyeåpner, sier hun.

Men selv om de hadde god tid til samtaler for 479 år siden, var det en krevende tilværelse.

– Den velferden vi skummer fløten av nå, ligger det masse hardt arbeid bak. Ingenting kommer gratis, og det finnes ingen snarveier – det må vi aldri glemme.

Husker du? «Anno»-stjerne deltar i «Jakten på kjærligheten»

Rølvåg er glad for at hun turte å bevege seg utenfor komfortsonen.

FØR START: Linn Elise før innspillingen. Foto: NRK

– «Anno» var en arena å vokse på, og jeg har virkelig vokst. Jeg visste jeg ville angre hvis jeg ikke grep muligheten. Jeg vil ikke ligge på dødsleiet og angre på alt jeg ikke gjorde.

– Alle skal gå på trynet



I et intervju med Dagbladet har Rølvåg snakket om prøvelser som rammet henne i løpet av de siste par årene før innspillingen, som samlivsbrudd, dødsfall i familien og cøliaki.

Til VG bekrefter hun at hun «har vært ute en vinternatt før».

– Jeg har måttet jobbe knallhardt for å komme dit jeg er i livet, både karrieremessig og som person. Jeg har vokst på opplevelsene og lært av andre, på godt og vondt. Det var nok en styrke i «Anno» at jeg visste hvordan jeg reagerer i tøffe perioder. Alle skal gå på trynet, men det gjelder å kunne reise seg.

Vant i fjor: – Heftig, heftig, heftig!

Ikke tid til forelskelse



Rølvåg er singel, men drukner ikke i frierbrev.

– Heldigvis ikke! Jeg er så glad for det, for det hadde jeg ikke hatt tid til. Jeg er også en sånn person som hater å si nei, så det kunne blitt krevende, ler hun.

– Jeg har en travel jobb og liker å reise masse. Så jeg er fornøyd med ikke å måtte forholde meg til forelskelse og kjærlighet nå. Jeg forhaster meg derfor ikke – alt til sin tid. Det er viktig for meg hele tiden å ha en fot i bakken.

Fjorårets rivaler: «Anno»-deltagernes beste minner

Utslitt Lothepus vant «Farmen»: – Jeg tenkte mest på å komme meg vekk