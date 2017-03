Annijor knekker sammen i «Bloggerne»:  – Var så lei meg

Blogger Anniken Englund Jørgensen (20) tror vennene vil bli fortvilet når de ser sammenbruddet hennes i kveldens episode.

Med tårene strømmende ned over ansiktet filmer den populære bloggeren seg selv mens hun sitter alene i bilen. Det er like før klokken slår midnatt før hennes egen 20-årsdag, 22. august i fjor. Og hun er mutters alene.

Annijor, som hun heter på bloggen, hadde forventet at venninnene skulle sørge for at hun ikke gikk alene inn i bursdagsdøgnet, og skuffelsen er enorm for bloggeren, som hulkende forklarer at hun selv føler hun alltid stiller opp for andre.

Når innslaget vises på TV 2 Livsstil i kveld, er Anniken forberedt på at det blir tungt for venninnene. I samme episode får vi nemlig se at mange jenter stiller opp på restaurant med varme taler på selve bursdagskvelden. Så det er ikke det at 20-åringen mangler venninner.

– Jeg tror de kommer til å bli veldig lei seg. De visste garantert ikke at jeg følte det sånn. Jeg pleier å si fra hvis noe plager meg, men hva kunne jeg si i denne situasjonen? Hvor er dere? Det var både vondt og litt flaut, faktisk. Det var det siste jeg hadde trodd skulle skje på denne kvelden, forteller hun til VG.

FØLELSESLADET: Anniken er stolt av å kunne vise ekte følelser på TV. Foto: SKJERMDUMP/TV 2 LIVSSTIL

Håpet på overraskelse

Tidligere på dagen hadde hun ringt flere venninner og spurt hva de skulle på kvelden. Siden de ikke foreslo å møtes, trodde Anniken at de hadde en hemmelighet på lur.

– Jeg trodde de tullet og at de kanskje skulle ha en overraskelse for meg. Men klokken gikk, og jeg skjønte at det ikke var sånn det var. De kommer nok til å sende meg melding når de ser dette på TV i kveld.

– Du tenker ikke at du forventet for mye?

– Nei, jeg syntes jeg kunne forvente såpass. Man er sammen med gode venner når klokken slår tolv før 20-årsdagen. Så jeg skjønner ikke helt hva som skjedde.

Det seerne ikke får se i kveldens episode, var at Anniken faktisk fikk besøk på døren midnatt.

– Ja, det var egentlig det verste. Mens jeg satt i bilen og fortvilte, hadde mamma og pappa ordnet kake med lys og sto utenfor døren min. De ringte for å spørre om hvor jeg var, men jeg satt og gråt og ville ikke svare. Da ble jeg enda mer lei meg. Men foreldrene mine stiller jo alltid opp.

TV-AKTUELL: Anniken på «Bloggerne»-lansering i Oslo i februar. Foto: GØRAN BOHLIN , VG

Ikke redd for å blottstille seg

Anniken er «Bloggerne»-debutant denne sesongen, men det betyr ikke at det er første gang hun deler åpenhjertig av følelser. Gjennom fem år med blogging har hun delt alt fra intens kjærlighetssorg til flytting og modellvirksomhet.

Hun mener det er viktig å fremstå så ekte som mulig.

– Jeg husker da jeg var fersk blogger. Foreldrene mine var redde for at det kunne gå ut over jobb og skole. Da svarte jeg at hvis en arbeidsgiver skulle avvise meg fordi jeg hadde vist sårbarhet på bloggen, så ville jeg uansett ikke hatt den jobben.

Det mener hun fortsatt.

– Mange er redd for å miste fasaden og vise at de er svake. Og ofte er det den som ser minst sårbar ut, som er det aller mest. TV-seerne vil få se mange tårer og ende verre følelsesutbrudd fra meg fremover, røper hun.

ÅPEN: Anniken er ikke redd for at fasaden skal slå sprekker. Foto: KRISTER SØRBØ , VG

I kveldens episode skjuler Anniken for moren sin hvor tungt hun hadde det natten før 20-årsdagen.

– Det er gjerne de man er glad i, man skjuler mest for. Hvordan skulle jeg forklare for mamma at jeg var så lei meg?

Flause

Men litt latter blir det også. Anniken vet at hun nok kommer til å måtte tåle en del humor på egen bekostning når hun under bursdagslunsjen med moren sier at hun kanskje er ment å være alene.

Bloggeren forklarer at hun uansett ikke kan vurdere å få barn før hun er 25. Og når hun forklarer at hun ikke vet hvor lenge et svangerskap varer («Er det 12 måneder? Ti? Åtte?»), blir moren veldig overrasket.

VG spør Anniken om hun har lært det nå:

– Å, herregud ... Åtte måneder, er det ikke? Huff, går det virkelig an å drite seg ut to ganger, ler hun etter å ha fått hjelp av kjæresten Anders Gran (24).

PAR: Anniken Englund Jørgensen og Anders Gran på nyttårsaften. Foto: PRIVAT

– Det er jo så lite relevant for meg, derfor fester det seg ikke. Kjæresten min er helt sjokkert. Men han sier uansett «hund først!».

Klar for samboerskap



VG omtalte nylig den ferske forelskelsen. Da Anniken fortalte på bloggen tidlig i januar at hun hadde fått seg kjæreste, satte hun punktum for en fire år lang kjærlighetssorg.

Da Annijor var 17, ble hun forlatt av musikerkjæresten hun hadde holdt sammen med siden hun var 15, Broiler-artist Mikkel Christiansen (24). Bruddet var så smertefullt at hun måtte droppe ut av skolen – og flytte.

Nå er det nye forholdet allerede så seriøst at de to er på leilighetsjakt sammen. Oh blir det enda en sesong med «Bloggerne», ser ikke Anniken bort fra at de begge kommer til å være med.

– Jeg håper i hvert fall det.

