Prins Charles og prinsesse Dianas skilsmisse blir TV-serie

Andre sesongen av «Feud» vil handle om de turbulente årene fra paret ble separert, til prinsesse Diana omkom i bilulykken i Paris.

Ryan Murphy, mannen bak «American Horror Story» og «American Crime Story», har lagd serien «Feud». Den første sesongen ble avsluttet i april, og allerede nå er det bekreftet andre og tredje sesong av serien, skriver en rekke amerikanske medier.

Blant annet Deadline skriver at Murphy har bekreftet at den neste sesongen vil handle om prins Charles og prinsesse Diana.

Prins William: Fortsatt i sjokk over prinsesse Dianas død

– Charles og Dianas historie starter med at de søker om skilsmisse. Det er om smerten som oppstår når et eventyr oppløses, spesielt for Diana, sier Murphy ifølge Deadline.

Paret giftet seg i 1981, og da sa til og med erkebiskopen som viet dem at dette er slikt stoff eventyr blir vevet av. 11 år senere offentliggjorde de at de skulle separeres, og i 1996 var skilsmissen offisiell. Kun et år senere døde Diana i en bilulykke i Paris.

Prins Harry om tapet av moren: Bearbeidet aldri det som skjedde

– For meg, som en stor fan av hennes arbeid med veldedighet og hvordan hun presenterte seg selv, har jeg alltid vært interessert i historien om skilsmissen. Jeg mener at en serie som «Feud» kan visen feidene mellom to mennesker på flere forskjellige måter. Den første sesongen med Bette Davis og Joan Crawford er en Hollywood-historie, mens dette er en historie om knuste hjerter, forteller Murphe ifølge E.

Fikk du med deg? Så lik Hertuginne Kate er prinsesse Diana

Ekteskapet som så ut til å være et eventyr ble utviklet seg til det motemagasinet Harpar's Bazaar beskirver som et dysfunksjonelt ekteskap, preget av rykter og utroskap.

Saken fortsetter under videoen

– Det er en kvinnes historie, hun var 19 da hun giftet seg med ham, og måtte finne sin egen vei. Charles and Diana var forhøyet, de var kongelige samtidig som de hadde de samme problemene med usikkerhet og kjærlighet som alle har. Jeg tror det er et menneskelig aspekt ved historien, sier produsent Alexis Martin Woodall, ifølge Harpar's Bazaar.

Fikk du med deg? Lagde eksakt kopi av dronning Elizabeths brudekjole til 300.000

Flere serier vil fokusere på Charles og Diana

Ifølge Vanity Fair er ikke «Feud» eneste serien som vil fokusere på Charles og Diana. Netflixserien «The crown» som over seks sesonger skal portrettere den engelske kongefamilien skal se på ekteskapet i sesong fire og fem.

Les også: Nordmann med i superserien «The Crown»

Den første sesongen av Netflixserien har fulgt dronning Elizabeth og hennes liv i etterkrigstiden. Ifølge People vil Claire Foy som til nå har spilt rollen som Elisabeth bli byttet ut i sesong tre ettersom dronningen blir eldre.

Ifølge bladet vil den andre sesongen av serien bli sendt i November, og den tredje sesongen komme i 2018. Det er i slutten av tredje sesong at Diana vil bli introdusert, ifølge Vanity Fair.