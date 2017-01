Per Ståle Lønning: – Måtte takke nei til «Farmen kjendis»

Tidligere NRK- og TV 2-programleder Per Ståle Lønning (67) er av de som ble spurt om å være med i «Farmen Kjendis». – Men jeg måtte takke nei, sier han til VG.

Per Ståle Lønning legger ikke skjul på det hadde vært morsomt å være med i kjendisversjonen av det populære TV 2-konseptet.

– Det hadde vært fristende å være med, men jeg hadde nok ingenting der å gjøre med en brukket skulder og tre feiloperasjoner. Jeg ville ikke en gang klart å løfte et tomt melkespann. Da måtte jeg i så fall bare deltatt på kunnskap, sier Per Ståle Lønning.

– Ja, vi kan bekrefte at Per Ståle Lønning var en av mange norske kjendiser vi var i kontakt med under castingen av «Farmen kjendis», opplyser pressekontakt for Farmen» i TV 2, Alex Iversen til VG.

Per Ståle Lønning var mannen som briljerte på TV-skjermen, gjorde debattprogrammer til underholdning, og hisset på seg alle de politisk korrekte i bransjen. Nå bor han i barndomshjemmet på Stord.

MEN DISSE TAKKET JA: . Fra venstre: Ingeborg Luedlow, Lars-Einar Lothe, Tore Petterson, Tonje Blomseth, Lavrans Solli, Ida Gran-Jansen, Aylar Lie, Jarl Goli, Vendela Kirsebom, Petter Pilgaard, Kari Jaquesson, Lars Barmen og programleder Gaute Grøtta Grav. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Jeg flyttet tilbake hit fordi jeg ikke så noe poeng i å kjøpe en leilighet i Oslo etter at huset vi hadde ble solgt. Jeg vil heller leve enn og bo for pengene, sier Lønning.

En han synes det hadde vært morsomt å møte i «Farmen kjendis» er en annen vestlending, Leif-Einar Lothe aka Lothepus.

– Men jeg hadde nok blitt en ubrukelig bonde, sier Per Ståle Lønning.

Hele 876.000 seere fikk med seg premieren på kjendisversjonen av «Farmen» mandag kveld. Dermed er dette er den mest sette «Farmen»-premieren noensinne. Dette er faktisk den nest høyeste premieren på TV 2 noen gang. Kun «Hver gang vi møtes»-premieren i 2013 har hatt høyere premiere-tall med 986.000 seere.

TV 2 har satset hardt på at kjendisversjonen av «Farmen» skal bli en like stor suksess som den vanlige «Farmen». Før jul avsluttet sistnevnte sesongen med over en million seere på det meste. Kjendisprogrammet sendes tre ganger i uken, og til sammen blir det fire timer «Farmen» hver uke i de neste seks ukene.