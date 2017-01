Triana Iglesias har forlovet seg

Triana Iglesias (34) viser lykkelig frem ringen i sosiale medier.

Kjæresten, den finske rapperen Mikael Gabriel (26), har fridd og fått ja. Paret innvier alle i den gledelige begivenheten på nettet.

«Shit Got Real ... I told you My man Was a Jedi», skrev Iglesias på Instagram søndag, 1. nyttårsdag, med et hjerte og bilde av de to. Det glitrer tydelig på hennes venstre ringfinger.

Samme bilde, som er tatt i en iglo i Finland, er postet på Iglesias' åpne Facebook-side.

Fem timer tidligere skrev hun om en «magisk» nyttårsaften:

«Yesterday was MAGICAL. I am feeling so blessed. My heart is full to overflowing with love and gratitude, For all the Love and amazing people I have in my life.

THANK YOU.»

PARADISE»-DRONNING: Triana Iglesias på premierefest i mars i fjor.

Gabriel, som er stor stjerne i hjemlandet, har postet nærbilde av forlovedens hånd med diamantringen.

Der skriver han sammen med to hjerter at «Hun sa ja», og han har lagt ved hashtager som #mrs., #nextlevel og #offthemarket.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Iglesias.

Iglesias og åtte år yngre Gabriel har vært sammen i snart to år.

– Jeg har aldri hatt det bedre. Jeg er så lykkelig og forelsket, uttalte «Paradise Hotel»-programlederen til «God Kveld Norge» i desember. Da innrømmet hun også at hun ønsker seg barn, selv om tiden ikke er moden for det riktig ennå.

Kjæresteparet bor fortsatt i hvert sitt land, så forholdet baseres på pendling. I disse dager er avstanden ekstra stor, siden Iglesias nå gyver løs på innspillingen av en ny sesong med «Paradise Hotel» i Mexico.

