Sofie Nilsen (22) mottar trusler etter «Paradise Hotel»-episode

«Paradise Hotel»-deltakeren drukner i hets etter at hun sendte hjem partneren på onsdag.

I kommentarfeltet på bloggen hennes blir hun kalt blant annet «rotte», «manipulerende» og «så jævlig at jeg spyr».

Årsaken til all hetsen er at hun valgte bort partneren Grunde Myhrer (21) til fordel for Morten Botten (22) i onsdagens episode. Det etter at hun ble hentet inn i finalen av Myhrer etter å ha blitt sendt ut hotellet noen uker tidligere.

Vil politianmelde og kontakte foreldre

I et blogginnlegg som ble lagt ut onsdag kveld forteller Nilsen at hun har sluttet å se på reality-serien fordi hun har blitt lei. Hun åpner opp om tiden etter at hun ble sendt ut, og forteller at det var en av de tyngste periodene i livet hennes. Innlegget har fått over 200 kommentarer.

Til VG forteller Nilsen at man må være sterk psykisk for å være med på «Paradise Hotel», fordi det er tøffere enn det ser ut til på skjermen.



– Det ligger mye mer bak en luksusferie til Mexico, sier hun.

Hun forteller at hun hadde angret på deltagelsen hadde det ikke vært for de andre deltagerne, og avslører at hun vurderte å trekke seg fra serien etter fire uker inne på hotellet.

– Jeg taklet ikke all lyvingen. Jeg snakket med produksjonen hver dag. Det var absolutt mye tøffere enn jeg hadde sett for meg, sier hun.

Torsdag følger hun opp med et innlegg hvor hun oppfordrer foreldre til å følge med på hva barna skriver på nettet. Hun forteller også at hun velger å stenge kommentarfeltet fordi hun ikke orker flere drapstrusler.

– Jeg ble bombardert med kommentarer i går, og jeg orket det rett og slett ikke. Det er usaklig å be meg om å begå selvmord, det kommer så mye teite ting. Jeg orket ikke å gi dem muligheten til å skrive det. Hvis de fortsatt har behov for å ønske meg død, kan de gjøre det på Instagram eller Facebook med fullt navn, sier Nilsen.

Hun forteller at hun kommer til å ta tak i netthetsen fordi hun er bekymret for hvordan personene behandler andre både på nett og i samfunnet.

– Netthets kan ta liv. Jeg har tenkt til å både kontakte foreldre og anmelde noen av kommentarene, sier hun.

Får mye støtte

Men det er ikke bare hets 22-åringen mottar. Mange står også opp for Nilsen, og forsvarer henne.

– Jeg er heldig som har så mange som trekker meg opp, når andre drar meg ned. Hadde det ikke vært for alle de menneskene som støtter meg akkurat nå, hadde ting vært veldig mye tyngre, sier hun.

Grunde Myhrer, som ble sendt hjem av Nilsen, synes det er trist at hun opplever så mye negativt fra seerne.

– Ingen fortjener slike kommentarer uansett, uavhengig av hva du har gjort. Du skal ikke bli hengt ut sånn. Folk tar det fort personlig fordi de føler at de kjenner oss og vet alt når de ser oss på TV i tre måneder, sier han.

Myhrer forteller at også han opplevde mye hat fra seerne i starten av sesongen, og at han kan kjenne seg igjen i det Nilen nå opplever. Selv er han ikke bitter for å bli sendt ut.

– Vi er venner. Det er ingen som har vonde følelser. Det er et spill, det skjønner jeg også. Det er TV. Det er ikke sånn at jeg har det dritt etter det som skjedde. Mitt forhold til Sofie er bra, sier han.