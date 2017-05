Sofie etter «Paradise Hotel»-drama: – Sjokkert over at han klarte det

Sofie Nilsen (21) ble lurt trill rundt i torsdagens episode og forlot hotellet gråtende.

Tønsberg-jenta har vært med helt fra starten på hotellet, men etter åtte uker ble det bråstopp.

Hun fikk episoden tilsendt av TV3 før den ble vist på TV.

– Det var så trist! Jeg gråt da jeg så meg selv ryke ut. Det var sterkt å se hvor lei seg de andre var også, sier Sofie til på telefon fra Roma – hvor hun befinner seg sammen med ingen ringere enn «Paradise»-flammen Morten Botten (20).

Sofies opprinnelige partner inne på hotellet, Kevin René Gustavsson (21), merket konkurransen fra kameraten og rivalen Morten, som de siste ukene har spilt med Sofie. Dermed klarte Kevin å få flertallet med på et komplott, som førte til at han sendte sin tidligere bestevenninne og nærmeste fortrolige på hotellet, rett ut.

En svært skuffet Sofie innså like før boblen sprakk at Kevin nok hadde en finger med i spillet. Men at han var så aktiv at han stemte seg selv ut av en presidentkamp på hotellet for å oppnå målet, hadde hun ikke sett for seg.

ROMA: Morten og Sofie har tilbrakt de siste fem dagene i den italienske hovedstaden. Foto: PRIVAT

«Bra spilt folkens, dette hadde jeg aldri trodd», skriver Sofie på sin egen blogg.

Der utdyper hun:

«Jeg visste heller ikke på daværende tidspunkt at Kevin var så delaktig i få meg ut som det han var, og det er jeg egentlig ganske glad for nå. Kevin var uten tvil min nærmeste der inne, og det hadde gjort ekstra vondt om jeg hadde visst at han var med på å få meg ut. Jeg skjønte at noe ikke stemte, men det der kunne jeg aldri gjettet meg til», skriver 21-åringen.

Til VG forklarer Sofie at hun fikk vite om graden av Kevins dobbeltspill da innspillingen var ferdig og alle var ute av hotellet.

– Han fortalte det selv da vi kom hjem. Jeg ble sjokkert over at han klarte det. Selv hadde jeg ikke fått til å gjøre noe sånt mot ham. Men vi er gode venner i dag, sier hun.

– Hvis du selv hadde blitt stående der med både Morten og Kevin bak deg, hvem hadde du valgt?

– Det hadde vært det verste valget, og jeg klarer ikke å ta stilling til det. Skulle jeg gått etter følelsene, hadde jeg valgt Morten, men hadde løftet veid tyngst, ville jeg valgt Kevin. Så jeg vet faktisk ikke. Jeg er glad i begge to.

Kevin sier til VG at han er sikker på at Sofie ville valgt Morten fremfor ham.

– Jeg kunne ikke la det skje, så jeg måtte ta grep. Men vi er gode venner i dag. Faktisk sitter jeg nå i leiligheten til Sofie, som hun deler med Andrea. Jeg passer hund og leilighet mens Sofie og Morten er i Roma, gliser han.

LUR: Kevin spilte høyt i kulissene og angrer ikke på det. Foto: Skjermbilde fra TV 3

Sofie innrømmer at hun ikke er uten skyld i at ting ble som det ble på hotellet. Kevin tok nemlig ikke feil da han tolket partnerens kjemi med kameraten.

«Jeg skal ta på meg store deler av den skylden, da jeg ikke klarte å styre følelsene mine når det kom til Morten», skriver Sofie på bloggen om rivalen og romkameraten som ble og fortsatt er mer enn en god venn.

Sofie har postet mange romantiske bilder fra kjærlighetsferien med Morten på bloggen.

– Vi kom til Roma på mandag og drar hjem lørdag. Ingen av oss har vært i Roma før, og det er en helt nydelig by. Jeg elsker å være her, sier Sofie til VG.

Morten samtykker:

– Vi dro for å komme oss litt bort fra alt peset hjemme. Her kan vi gå i fred på gaten uten å bli gjenkjent, og det er deilig. Vi koser oss masse.

På spørsmål om hva han setter aller mest pris på ved reisefølget sitt, svarer han:

– Personligheten, tror jeg. Sofie er genuint snill tvers igjennom.

AVSKJED: Sofie tar farvel med sin nye flamme Morten, Andrea og de andre. Foto: SKJERMBILDE FRA TV3

Nederlaget på TV til tross, Sofie kan i dag glede seg over å trone øverst på blogglisten hos blogg.no.

– Det er så gøy! Jeg setter veldig stor pris på at folk leser bloggen min. Jeg får stort sett bare fine kommentarer. Masse rart, men veldig lite hat, forteller hun.



Spesiell parseremoni

Det falt mange tårer hos Sofie og hennes allierte på hotellet da utfallet av gårsdagens parseremoni var klar. Sofie hadde demonstrert sin skuffelse over Kevin ved ikke å gi ham gleden av å velge Teele Taresaar (21) fremfor henne.

Derfor plasserte hun seg overraskende bak Petter Sjurset Berg (21), som allerede hadde hennes beste venninne Andrea Sveinsdottir (21) som partner. En gråtende Petter måtte sende Sofie ut, noe hun var forberedt på.

– Hadde ikke Petter beholdt Andrea, så hadde jeg kastet ham i bassenget, klarte Sofie å spøke på TV før hun sjekket ut.

PARSEREMONI: Petter omgitt av Andreas og Sofie. Foto: Skjermbilde fra tv3

Til og med Kevin, som hadde vært eplekjekk frem til parseremonien, tok til tårene da Sofie forlot dem.

– Det var veldig følelsesmessig tungt. Jeg visste jo hva jeg hadde vært med på, nemlig å sende min nærmeste ut, så jeg følte med forbanna råtten, sier Kevin til VG.

Han angrer imidlertid ikke.

– Det begynte å dra seg mot slutten der inne, så jeg måtte tenke taktisk. Valget mitt var nødvendig, sier han til VG.

I bloggposten forklarer Sofie at hun spilte hardt mot Martine Lunde (20), fordi hun ble såret over at Martine var sentral i spillet med å få henne ut. I dag er alle gode venner og fortrolige med at det som skjedde, i bunn og grunn bare er et spill, forsikrer hun:

«De lurte oss trill rundt, og vi gikk fra å ha masse kontroll til å plutselig ikke ha noe kontroll. Nei, jeg er ikke sur på hverken Kevin eller Lunde. De var mine nærmeste der inne, og de har blitt mine nærmeste på utsiden også».

Om to uker blir det kjent hvem som stikker av med seieren i «Paradise Hotel».