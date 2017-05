Slik lurte Grunde deltagerne på «Paradise Hotel»

Grunde Myhrer (21) har aldri drukket alkohol, selv ikke på «Paradise Hotel». Det fikk flere av deltagerne til å sette drinken i halsen.

Grunde Myhrer har stått fram i media med at han ikke drikker alkohol, men inne på hotellet holdt han det skjult.

Fram til i aller siste episode.

– Etter at finalen var over, var vi samlet og skulle skåle med champis. Jeg sa at jeg hadde en liten ting å fortelle – at jeg ikke har drukket en dråpe alkohol her inne, og så heller jeg ut champisglasset. Da klikker det for noen, forteller han.

Myhrer forteller at et av kravene hans til produksjonen var at det alltid skulle være alkoholfri drikke til ham på hotellet. For at de andre deltagerne ikke skulle få mistanke hadde glasset hans en viss plassering, en annerledes farge eller et sugerør som skilte seg ut.

Fikk du med deg? Meldte seg på «Paradise Hotel» for å oppfylle blogg-drømmen

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ville vise Norge at det er mulig

Det var flere grunner til at Myhrer skjulte for deltagerne at han ikke drakk.

– Den taktiske biten var at jeg hele tiden ville huske alt, og at deltagerne ikke skulle tenke over det. En annen grunn var at jeg ville vise seerne at det faktisk er mulig å ikke drikke, og samtidig ha det kjempegøy, kose seg, lage mye liv og være veldig sosial. Målet mitt var å vise til hele Norge at det er mulig, sier han.

Sofie: Sjokkert over rivalens dobbeltspill

Myhrer forteller at han utenfor hotellet har fått mye spørsmål om hvorfor han ikke drikker, og at det i seg selv skaper blest på fest.

– Her hjemme er det litt stigma av og til ikke å drikke alkohol på fest. Folk kan dømme deg, derfor ville jeg ikke fortelle det til de andre. Du er på en måte unormal, selv om du egentlig er det. Og kan bli unnlatt å bli invitert på fest, fordi folk kan tro at du dømmer de fordi du drikker, sier reality-deltageren.

Fotballprofil: Irritert over anonym kritikk av «Paradise»-datter Martine

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Skjønte ikke poenget

Selv om noen av deltagerne fattet mistanke underveis, og programleder Triana Iglesias forsnakket seg et øyeblikk, kom Myhrers avholdenhet som en overraskelse på mange.

– Herregud, jeg fikk helt sjokk! Jeg trodde han drakk alkohol, han hadde jo en kopp i hånden hele tiden som alle oss andre, sier Isabelle Eriksen (20).



Drama: Dette har aldri skjedd på «Paradise Hotel» før»

Sofie Nilsen (22) fant ut av hemmeligheten ved et uhell, og forteller at hun tror hun var en av få som visste det på hotellet.

– Jeg ble sjokkert, jeg hadde aldri tenkt over at han ikke drakk. Grunde er en person som lager mye liv når han er edru. For meg var han på samme nivå som oss som drakk, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Eks-deltager: – Bør ha 16-årsgrense

Petter Berg Sjurseth (20) hyller kompisen for livet han lagde på hotellet under festene.

– Jeg skjønte det litt hver gang kan skulle ha spesielle drinker. Han danser så jævlig mye selv om han ikke har drukket, det er det som er så rått, sier han.

Nysgjerrig? Derfor meldte Sofie seg på «Paradise Hotel»

Morten Botten (22) hevder han hadde mistanke lenge fordi Myhrer nektet de andre deltagerne å smake på drinkene sine.

– Men jeg skjønte vel ikke helt poenget, sier han.

Oppdatert? Brudd for «Paradise»-par